“Это могла быть я” – В Варшаве решили провести протестный марш после смерти изнасилованной белоруски

Опубликовано: 05.03.2024 08:47 , Обновлено: 05.03.2024

В польской столице во вторник, 5 марта, решили организовать марш под лозунгом "Ее звали Лиза. Марш против насилия". Поводом для демонстрации стала смерть 25-летней белоруски, скончавшейся на днях в местной больнице после жестокого изнасилования в центре Варшавы.

Планируется, что протестный марш стартует в 18:00 непосредственно с места преступления, куда жители польской столицы все выходные несли цветы и свечи в память о погибшей девушке. Затем участники демонстрации в черных одеждах намерены пройти маршем к Дворцу культуры и науки, символично - в полном молчании, которое во многом и предопределило трагический исход нападения на девушку.

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“Ее звали Лиза, 25 лет, карие глаза и талант шить шляпки. Она приехала в Польшу из Беларуси. Мы никогда не узнаем, о чем она мечтала и что планировала - ночью, в центре Варшавы, в элитном районе ее жестоко изнасиловали и убили. Никто не отреагировал, никто не позвонил в 112. Мы должны отреагировать сейчас. Мы в долгу перед ней”, - процитировало польское издание Оnet.pl организаторов марша.

По их словам, этот марш пройдёт “в память обо всех женщинах, подвергшихся сексуальному насилию”.

“Мы больше не хотим бояться”, - заявили организаторы.

Впрочем, судя по высказыванием тех женщин у стихийного мемориала в память о Лизе, у которых изданию Оnet.pl удалось взять комментарий, у них всё же присутствует страх перед тем, что подобная трагедия может повториться.

“Это могло произойти и на другой улице”

“Я не знала эту женщину. Я живу неподалеку и проезжала здесь много раз, в том числе и ночью. Когда я поняла, что это могла быть я, меня затрясло и парализовало от страха. Первая мысль, которая пришла мне в голову, — не гулять здесь ночью. Но это могло произойти и на другой улице. Я не могу с этим справиться”, — процитировал портал одну из местных жительниц.

Сотрудница одного из заведений, расположенных неподалёку от места преступления отметила, что “ничего подобного здесь не происходило” в последние 10 лет, которые она проработала в этом месте.

“Это тихая улица. Известно, что по выходным здесь проходит много людей, собирающихся на вечеринки или возвращающихся с них, ведь в этом районе очень много клубов и ресторанов. Здесь было довольно безопасно, здесь часто проезжают полицейские машины. В лучшем случае я вызывала полицию, когда рядом слонялся бездомный, и было довольно холодно, поэтому я волновалась, что он замерзнет. Но изнасилование и убийство? Я была в шоке, когда услышала об этом”, - призналась женщина.

Что нового в расследовании дела?

Между тем, расследование этого преступления все еще продолжается. Как выяснил Оnet.pl, уже назначено вскрытие тела, которое пообещали провести в ближайшие дни. Его результаты определят, изменится ли квалификация преступления, пояснил представитель окружной прокуратуры Варшавы прокурор Шимон Банна.

На данный момент задержанный Дориан С. находится под стражей и ему предъявлены обвинения в покушении на убийство женщины и нападении на сексуальном почве. Однако, все указывает на то, что он всё же понесет ответственность за убийство и ему грозит пожизненное заключение.

“Доказательства все еще собираются. Записи наблюдения анализируются, опрашиваются свидетели. Чем их больше, тем лучше, поскольку это даст нам более полную картину произошедшего. Дело привлекло большое внимание в обществе, поэтому будем надеяться, что люди заявят о себе, если вспомнят, что могли видеть подозреваемого той ночью, например, за две улицы, и наблюдать за его поведением”, - пояснил прокурор.

Ранее Телеграф сообщил, что молодая белоруска, в ночь с 24 на 25 февраля подвергшаяся жестокому нападению и изнасилованию в центре Варшавы, скончалась в больнице. Эту информацию в пятницу, 1 марта, польским СМИ подтвердили в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета, куда пострадавшую увезла «скорая». Девушке было всего 25 лет.

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