Свидетельницы рассказали, почему не вызвали полицию во время изнасилования белоруски в Варшаве

Опубликовано: 03.03.2024 20:16 , Обновлено: 03.03.2024

Две женщины, ставшие свидетельницами жестокого нападения на 25-летнюю белоруску Лизу в Варшаве, дали показания в полиции. Камеры наблюдения зафиксировали, что женщины некоторое время наблюдали за всей ситуацией, но никаких действий не предприняли. они попытались объяснить свое чудовищное поведение.

Они заявили, что не осознавали, что являются свидетелями преступления. Женщины утверждали, что думали, что в подворотне занимаются сексом бездомные. В то же время, они признались, что насильник, накричал на них и сказал уйти. О том, что стали свидетелями сексуального насилия, они узнали только из СМИ. После этого женщины сами заявили в полицию.

Проходившие мимо жители Варшавы, не слышав крики жертвы, так как, по всей видимости, она уже была без сознания, предположили, что пара занимается сексом по обоюдном согласию. Если бы кто-нибудь вызвал полицию, возможно, Лизу можно было бы спасти.

Младший инспектор полиции Варшавы Малгожата Соколовская прокомментировала произошедшее. По ее словам, «пассивность свидетелей обусловлена эффектом размытой ответственности». Как пояснила Соколовская, оно заключается в том, что присутствие других приводит к предположению, что кто-то другой предпримет действие или уже отреагировал. Она также упомянула «силу социальных норм», которая означает, что в сложных ситуациях люди следят за реакцией других, чтобы оценить серьезность ситуации.

В свобю очередь, известный польский криминалист профессор Петр Крушинский заявил, привлечь свидетелей к ответственности за то, что они не оказали помощь 25-летней женщине не получится.

“Обвинение и последующее наказание за неоказание помощи может быть предъявлено только лицу, в отношении которого доказано, что оно знало об опасности для здоровья и жизни потерпевшего. В данном случае это практически невозможно, поскольку свидетели говорят, что думали, что это был просто секс”, - пояснил эксперт.

23-летний Дориан С., подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины, находится под стражей. Нападавший, которым, по мнению полиции, был Дориан С., избил девушку, душил ее, а когда она потеряла сознание, изнасиловал ее. Потеряв сознание, она не могла позвать на помощь.

Его арестовали через несколько часов после нападения. Ему грозит пожизненное заключение. Записи камер видеонаблюдения помогли задержать преступника. В его квартире нашли книгу об убийствах и изнасилованиях. Дориан С. ранее был судим за наркотики и кражу

Ранее Телеграф сообщил, что молодая белоруска, подвергшаяся на днях жестокому нападению и изнасилованию в центре Варшавы, скончалась в больнице. Эту информацию в пятницу, 1 марта, польским СМИ подтвердили в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета, куда пострадавшую увезла “скорая”. Девушке было всего 25 лет.

В Варшаве умерла белоруска, которую изнасиловали на глазах прохожих