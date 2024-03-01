В Варшаве умерла белоруска, которую изнасиловали на глазах прохожих

Опубликовано: 01.03.2024 16:24 , Обновлено: 01.03.2024

Молодая белоруска, подвергшаяся на днях жестокому нападению и изнасилованию в центре Варшавы, скончалась в больнице. Эту информацию в пятницу, 1 марта, польским СМИ подтвердили в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета, куда пострадавшую увезла "скорая". Девушке было всего 25 лет.

Официальный представитель больницы Барбара Метковска сообщила польскому порталу Onet, что непосредственной причиной смерти девушки стала смерть головного мозга. Предыдущие несколько дней она оставалась в отделении интенсивной терапии и анестезиологии.

“К сожалению, нам очень жаль, но мы не смогли ее спасти. Пациентка умерла сегодня около полудня. Она поступила в нашу больницу в очень тяжелом состоянии, но врачи попытались спасти ей жизнь”, - рассказала пресс-секретарь клиники.

“За время пребывания в нашей больнице пациентка не пришла в сознание. Ее состояние не позволило ей быть допрошенной полицией”, - сообщила пресс-секретарь клиники.

По данным Onet, тело погибшей пока останется в больнице, в распоряжении прокуратуры. Метковска не исключила, что ведомство запросит вскрытие тела. Пока медицинский центр ждет решения.

Известно, что 25-летняя белоруска не имеет близких родственников в Польше. Она состояла в отношениях с мужчиной, гражданином Украины, который после инцидента открыл в интернете сбор денег на ее лечение и реабилитацию. По данным польского издания, у девушки есть брат, который в настоящее время пытается приехать из Беларуси в Польшу, чтобы забрать ее тело. Однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Тем временем, в СМИ заявили о изменении квалификации действий 23-летнего подозреваемого насильника, Дориана С., которого взяли под стражу в связи с нападением на белоруску. По данным польского издания Fakt, мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, нападение произошло в ночь с 24 на 25 февраля. По данным следствия, девушка возвращалась в свою квартиру, когда на нее совершил нападение мужчина в балаклаве. Угрожая ножом, он начал душить ее, после чего сорвал одежду, надругался и оставил лежать на лестнице перед зданием, сообщила польская пресса. Свидетелями нападения стали прохожие, которые не предприняли никаких шагов, чтобы защитить девушку или вызвать полицию.

Помощь девушке оказал лишь охранник, который заступал в утреннюю смену и обнаружил ее на лестнице. Он вызвал полицейских и скорую помощь.

23-летний насильник был пойман, когда он выходил из дома, где снимал квартиру. “Он был совершенно удивлен и не оказал сопротивления. При обыске жилища, которое он занимал, полицейские обнаружили и изъяли, среди прочего, крупный кухонный нож и балаклаву, с помощью которых было совершено преступление. Уже известно, что злоумышленник украл у жертвы два мобильных телефона, несколько платежных карт и кошелек. Все эти предметы полицейские изъяли”, - пояснил заместитель инспектора полиции Варшавы Шумята.

В Польше на глазах прохожих изнасиловали белоруску — Fakt. Она в тяжелом состоянии