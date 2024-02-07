Энергетики предупредили о перебоях с отоплением и горячей водой в четырех районах Минска из-за аварии

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Опубликовано: 07.02.2024 08:52 , Обновлено: 07.02.2024

Энергетики Минска утром в среду, 7 февраля, предупредили жителей четырёх районов города о возможных перебоях с отоплением и горячей водой. Виной всему авария на транзитном трубопроводе в районе улицы Ольшевского, 1.

Обновлено В 8:25 в официальном телеграм-канале РУП "Минскэнерго" появилась информация о том, что к 6:00 специалисты восстановили подачу отопления всем потребителям, а в 7:10 полностью восстановили "температурный и гидравлический режим" в домах, которые затронула авария.

По данным предприятия РУП «Минскэнерго», повреждение трубопровода выявили в ночь на 7 февраля, в 00:40. К 8:00 персонал района тепловых сетей №8 и аварийно-восстановительной службы филиала “Минские тепловые сети” РУП “Минскэнерго”, которые занимались устранением аварии, пообещали завершить все работы и вернуть горячее водоснабжение и отопление всем потребителям.

В районе аварии, по данным энергетиков - жители Московского, Октябрьского, Фрунзенского и Центрального районов Минска.

Ранее Телеграф рассказал, что поздно вечером 31 января без воды остались жилые дома в Советском районе Минска. Это произошло после того, как строители метро повредили трубопровод.

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А в ночь с 25 на 26 января жители 18 многоэтажек в столичном микрорайоне Уручье остались без горячей воды и отопления из-за повреждения трубопровода в районе улицы Острошицкая. Один из местных жителей снял на видео спонтанный “гейзер” посреди двора жилого квартала.

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