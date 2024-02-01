Строители метро оставили дома в центре Минска без воды. Куда пригнали водовозы?

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Опубликовано: 01.02.2024 08:50 , Обновлено: 01.02.2024

В Мингорисполкоме поздно вечером 31 января сообщили, что в Советском районе Минска жилые дома остались без воды. Это произошло после того, как строители метро повредили трубопровод.

Обновлено Утром 1 февраля в Мингорисполкоме сообщили, что специалисты "Минскводоканала" восстановили подачу воды всем потребителям в 1:55.

“При производстве строительно-монтажных работ в ходе строительства метрополитена строительной подрядной организацией поврежден трубопровод холодного водоснабжения, что привело к отсутствию водоснабжения у потребителей и абонентов”, - сообщили минские чиновники.

[inf]Без воды остались жители домов между улицами: Богдановича - Кульман - Куйбышева - Сурганова.[/inf]

В Мингорисполкоме уточнили, что уже организовали подвоз питьевой воды на машинах.

Места размещения автомобильных цистерн:

ул.Богдановича, д.78;

ул.Богдановича, д.86;

ул.Богдановича, д.137;

ул.Сурганова, д.59;

ул.Куйбышева, д.83.

А в Минскводоканале попросили минчан “отнестись с пониманием к сложившейся ситуации”. Когда водоснабжение будет восстановлено, в организации не уточнили, но заверили, что уже принялись за ремонтные работы.

Ранее Телеграф писал, что в “Минскинжпроекте” сообщили, что завершили процесс разработки инженерной подготовки третьего участка зеленой ветки метро от ул. Мельникайте до площади Бангалор. Она необходима, чтобы заранее изменить пути проезда транспорта на время стройки и перекладки коммуникаций под землей.

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