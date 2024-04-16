Двоих прооперировали. В ДТП с автобусом под Минском пострадали 43 человека

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Опубликовано: 16.04.2024 15:47 , Обновлено: 16.04.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси днём 16 апреля рассказали о состоянии пострадавших, обратившихся к медикам за помощью после серьёзной аварии под Минском, которая произошла сегодня утром. Число пострадавших оказалось гораздо больше озвученного первоначально.

Согласно уточнённой информации Центра медицинского реагирования Минздрава, в городские и областные больницы с различными травмами обратились 43 человека. На “скорых” с месте ДТП увезли более 30 пострадавших. После диагностики восьмерых из них пришлось госпитализировать, а двум - срочно провести операции (характер операций в Минздраве не уточнили).

Также троим пострадавшим оказали медицинскую помощь прямо на месте, ещё несколько человек добрались до больниц самостоятельно. В общей сложности на месте аварии были задействованы восемь бригад скорой медпомощи.

По данным ведомства, медики диагностировали части пострадавшим сочетанные травмы различной степени: черепно-мозговые, переломы, ушибы, рваные раны. После оказания необходимой помощи в приемных отделениях, большинство пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

[info_b]Информацию о состоянии пострадавших их родственникам рекомендовали уточнять в справочных службах больниц №2, 5, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.[/info_b]

Под Минском автобус въехал в фуру — 14 пострадавших в больнице

Напомним, авария на въезде в Минск произошла авария с участием автобуса и фуры произошла около 8:10 16 апреля. По предварительной информации, при движении по Смиловичскому тракту со стороны посёлка Сосны в направлении улицы Селицкого маршрутный автобус МАЗ въехал в стоящий грузовик Volvo. Следственный комитет Беларуси в своем Telegram-канале опубликовал видео момента аварии.

Появилось видео, как пассажирский автобус въехал в фуру под Минском