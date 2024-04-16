Появилось видео, как пассажирский автобус въехал в фуру под Минском
Следственный комитет (СК) Беларуси в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как пассажирский автобус въехал в фуру на Смиловичском тракте под Минском. Министерство здравоохранения рассказало, куда и с какими травмами доставили пострадавших в аварии.
По данным СК, 20 человек, в том числе двух детей, госпитализировали с различными травмами. Сейчас следователи вместе с сотрудниками ГАИ и специалистами Госкомитета судебных экспертиз работают на месте ДТП.
По информации Центра медицинского реагирования Минздрава, всех пострадавших пассажиров автобуса доставили в семь больниц Минска.
Первичную помощь оказали медики “скорой”. По их предварительным данным, у пострадавших диагностировали сочетанные травмы, черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, рваные раны, ссадины и ушибы.
Информацию о состоянии пострадавших родственники могут узнать в справочных службах столичных больниц №2, 5, 6, 10, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.
Следователи просят всех очевидцев ДТП сообщать любую имеющуюся информацию об аварии по телефонам (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35.
Напомним, сегодня, 16 апреля, около 8 утра 55-летний водитель пассажирского автобуса при движении по Смиловичскому тракту под Минском въехал в стоящий на обочине грузовик Volvo. По информации МВД, госпитализировали 14 человек.
В «Минсктрансе» предупредили о нарушениях графика работы общественного транспорта на 20 минут из-за «скопления большого количества транспорта на Смиловичском тракте».
Под Минском автобус въехал в фуру — 14 пострадавших в больнице