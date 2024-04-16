Появилось видео, как пассажирский автобус въехал в фуру под Минском

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Опубликовано: 16.04.2024 11:30 , Обновлено: 16.04.2024

Следственный комитет (СК) Беларуси в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как пассажирский автобус въехал в фуру на Смиловичском тракте под Минском. Министерство здравоохранения рассказало, куда и с какими травмами доставили пострадавших в аварии.

По данным СК, 20 человек, в том числе двух детей, госпитализировали с различными травмами. Сейчас следователи вместе с сотрудниками ГАИ и специалистами Госкомитета судебных экспертиз работают на месте ДТП.

По информации Центра медицинского реагирования Минздрава, всех пострадавших пассажиров автобуса доставили в семь больниц Минска.

Первичную помощь оказали медики “скорой”. По их предварительным данным, у пострадавших диагностировали сочетанные травмы, черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, рваные раны, ссадины и ушибы.

Фото: Госкомитет судебных экспертиз

Информацию о состоянии пострадавших родственники могут узнать в справочных службах столичных больниц №2, 5, 6, 10, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии.

Следователи просят всех очевидцев ДТП сообщать любую имеющуюся информацию об аварии по телефонам (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35.

Фото: Госкомитет судебных экспертиз

Напомним, сегодня, 16 апреля, около 8 утра 55-летний водитель пассажирского автобуса при движении по Смиловичскому тракту под Минском въехал в стоящий на обочине грузовик Volvo. По информации МВД, госпитализировали 14 человек.

В «Минсктрансе» предупредили о нарушениях графика работы общественного транспорта на 20 минут из-за «скопления большого количества транспорта на Смиловичском тракте».

Под Минском автобус въехал в фуру — 14 пострадавших в больнице