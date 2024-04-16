Под Минском автобус въехал в фуру - 14 пострадавших в больнице

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Опубликовано: 16.04.2024 09:44 , Обновлено: 16.04.2024

В вторник, 16 апреля, на въезде в Минск произошла авария с участием автобуса и фуры. Об этом сообщили очевидцы и телеграм-канал белорусского МВД.

“Сегодня около 8:10 при движении по Смиловичскому тракту со стороны п.Сосны в направлении ул. Селицкого, по предварительной информации, маршрутный автобус МАЗ совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем Volvo”, — сообщили в телеграм-канале “МВД Беларуси”.

По данным ведомства, в учреждения здравоохранения доставлены 14 человек.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.

В “Минсктрансе” предупредили о нарушениях графика работы общественного транспорта на 20 минут из-за “скопления большого количества транспорта транспорта на Смиловичском тракте”.

Некоторые очевидцы сообщили Onliner о ещё четырёх лёгких авариях на этом маршруте и прислали в редакцию видео с места происшествия.

https://www.youtube.com/watch?v=JOPLVP4PpRo&t=31s

Ранее Telegraf.news сообщил о том, что МЧС Беларуси в воскресенье, 14 апреля, сообщили о серьёзном пожаре, в результате которого полностью сгорел жилой дом многодетной семьи. В огне погибли сразу четыре ребёнка — в возрасте от двух месяцев до шести лет.

В пожаре в деревне под Берёзой сгорели четыре ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 6 лет