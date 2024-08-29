Два польских солдата получили ранения на границе с Беларусью. Военные раскрыли обстоятельства ЧП

Опубликовано: 29.08.2024 07:46 , Обновлено: 29.08.2024

Прокуратура в Польше начала расследование по факту ранения двух солдат, которые несли службу по охране граници с Беларусью в Подляском воеводстве Польши. Военнослужащий 1-го танкового батальона в Журавице 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу, его сослуживец получил травму пальца. В польском оперативном командовании рассказали подробнее об обстоятельствах чрезвычайного происшествия.

Инцидент произошёл вечером 27 августа на боевом дежурстве на границе.

“При передаче оружия во время смены поста были произведены неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона в Журавице/18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу”, - говорится в сообщении оперативного командования на их официальной страничке в соцсети Х.

Офицера, раненного в ногу, экстренно доставили доставили вертолётом в больницу Белостока, второго, получившего более легкое ранение - в госпиталь Хайнувки.В военном ведомстве сообщили, что состояние обоих раненых стабильно и их жизни ничего не угрожает.

В оперативном командовании особо подчеркнули, что в инцидент “не были вовлечены никакие третьи лица”.

Тем не менее, военная полиция начала расследование обстоятельств происшествия. По данным польского издания Gazeta.pl, инцидент мог произойти из-за заклинивания оружия при контроле его заряжания и разряжания (это стандартная процедура при смене караула). В этом случае солдаты должны были попытаться отремонтировать оружие, что, как предположили эксперты, могло привести к неконтролируемым выстрелам, то есть по сути солдаты подстрелили сами себя.

Сообщается, что следователи рассматривают именно эту версию - “неосторожное обращение с оружием” - в качестве приоритетной. По данным польского издания, за неосторожное обращение с боевым оружием, повлекшим ранение другого человека, военнослужащим грозит наказание в виде военного ареста или лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в апреле этого года в Польше начали прокурорскую проверку по факту «злоупотребления полномочиями» и «неисполнения обязанностей» со стороны офицеров польской пограничной службы по отношению к иностранцам, которые нелегально пересекли границу с Беларусью. Расследование инициировала окружная прокуратура в Седльце (Мазовецкое воеводство на востоке Польши).

В Польше начали прокурорскую проверку из-за нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

В Польше из-за этого разгорелся настоящий политический скандал. Комментируя данную ситуацию, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал действия польских военных на границе «переусердствованием» и выразил уверенность в том, что созданная Военной полицией комиссия «всё объяснит». Однако, такая позиция официальных властей Польши вызвала крайне негативную реакцию как в самой армии, так и среди политиков.

«Позор» — В Польше разгорелся скандал после задержания солдат за перестрелку с нелегалами на границе с Беларусью