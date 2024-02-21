ДТП под Гродно продемонстрировало, почему на трассе небезопасно останавливаться в левой полосе

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Опубликовано: 21.02.2024 13:40 , Обновлено: 21.02.2024

Около 11 часов дня 20 февраля 22-летняя девушка ехала за рулем Audi. В какой-то момент автомобиль стал глохнуть и замедлять ход. Водитель решила остановиться в крайнем левом положении. И это оказалось опрометчивым решением.

Сидя в салоне, девушка принялась обзванивать специалистов для оказания техпомощи. И тут в левую полосу для опережения выехал водитель на Geely. И сразу столкнулся со стоящим Audi, да так, что его отбросило на двигавшийся попутный микроавтобус «Газель», рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

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Медик приехали на место ДТП, но серьезных травм, к счастью, никто не получил.

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция Могилёвской области сообщила об аварии, произошедшей вечером 20 февраля в Бобруйске. Там легковая Toyota врезалась в попутную маршрутку, в результате чего пострадали два пассажира общественного транспорта.

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