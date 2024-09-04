"Дойдём до каждого" – В Беларуси раскрыли схему фиктивного трудоустройства бюджетников по распределению. Что грозит 200 студентам?

Опубликовано: 04.09.2024 09:37 , Обновлено: 04.09.2024

Белорусские силовики раскрыли нелегальную схему, которая позволяла студентам-бюджетникам, обязанным по закону отрабатывать на государство определённое количество лет после учёбы, не работать по распределению ни дня. Схему фиктивного распределения организовал 39-летний белорус, который, как заявили в правоохранительных органах, "зарабатывал на студентах" по 15 тыс. рублей в месяц. Однако, уголовное дело грозит не только ему, но, потенциально, и тем, кто воспользовался его услугами.

О преступной схеме рассказали в вечернем эфире гостелеканала “Беларусь-1” 3 сентября. В репортаже показали кадры задержания 39-летнего мужчины, против которого уже возбудили уголовное дело, а также озвучили некоторые подробности дела.

Как пояснил в эфире замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и Минску Валерий Щербун, мужчина зарегистрировал несколько коммерческих структур, которые фактические не вели никакой финансовой деятельности. При этом владелец этих липовых консалтинговых компаний фиктивно устраивал выпускников белорусских вузов бюджетной формы обучения на работу, за что те ему сами платили на ежемесячной основе. Сообщается, что схема успешно работала на протяжении последних пяти лет.

По данным авторов сюжета, правоохранители уже установили личности 200 студентов, которые якобы воспользовались услугами фиктивной компании, в отношении ещё 1000 человек сейчас ведётся проверка.

“Мы дойдём до каждого”, - заявила замначальника отдела по расследованию преступлений против собственности следственного управления УСК по Минску Светлана Шелеметева.

Если будущее автора нелегальной схемы более-менее ясно - его ждёт судебное разбирательство по уголовному преступлению - то участь студентов не столь однозначна. Как заявили авторы репортажа, студенты могут избежать уголовного дела, если возместят государству сумму, затраченную на их обучение.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что если выпускник-бюджетник отказывается выходить на работу в рамках обязательного распределения, его могут привлечь к ответственности. В рамках судебного разбирательства заплатить при этом придётся не только всю сумму, затраченную учебных заведением на подготовку молодого специалиста, но и немалую госпошлину.

Выпускник белорусского колледжа отказался выходить на работу по распределению. Сколько с него взыскал суд?

Впрочем, у белорусских студентов есть абсолютно легальные способы избежать обязательного распределения. Юрист Алина Баянова перечислила 20 случаев, когда можно даже не выплачивать деньги государству.

Юрист перечислила 20 случаев, когда белорусские выпускники могут избежать отработки по распределению