Юрист перечислила 20 случаев, когда белорусские выпускники могут избежать отработки по распределению

Опубликовано: 28.05.2024 14:06 , Обновлено: 28.05.2024

Выпускники, которые учились в высших и средних учебных заведениях Беларуси на бесплатной основе, обязаны отработать установленный законодательством срок по распределению. Однако юрист Алина Баянова перечислила 20 случаев, когда этого можно избежать и не выплачивать деньги государству.

Так, юрист рассказала, что от возмещения средств, затраченных на обучение, по белорусскому законодательству освобождаются:

лица, включённые в списки национальных команд по различным видам спорта;

выпускники, уволенные в связи с переходом на выборную должность служащего (например, на должность депутата Парламента, члена Совета Республики, председателя профсоюза);

лица, отслужившие после распределения (направления) в армии по призыву, контракту, а также те, кто прошёл альтернативную службу;

выпускники, которые имеют льготы в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, могут быть освобождены от выплат в госказну (при условии, что молодой специалист обратится за перераспределением и учреждение образования не сможет перераспределить его на другую работу; другую работу по месту жительства его, его детей; по месту жительства (работы) родителей, супруга), молодые специалисты, которых уволили:

при сокращении или закрытии организации (ИП);

при нарушении нанимателем законодательства о труде;

по состоянию здоровья, которое мешает продолжать работу;

в случае длительной нетрудоспособности (больше четырёх месяцев, не считая больничного в связи с родами);

в случае восстановления на работе ранее выполнявшего её работника;

в случае нарушения правил приёма на работу (п. 3 ст. 44 ТК РБ);

в случае призыва на военную службу или направления на альтернативную службу.

Также юрист отметила, что от платы за “отработку” освобождаются:

лица, у которых один из родителей, супругов или детей является инвалидом I или II группы;

выпускники с медицинскими противопоказаниями к работе по специальности и квалификации;

беременные женщины, а также матери и отцы, которые воспитывают ребёнка до трёх лет;

лица, которые работают и постоянно проживают в Беларуси не по месту распределения (направления) либо направлены на работу в дипломатические представительства или консульские учреждения Беларуси;

дети военнослужащих, сотрудников ОВД, органов госбезопасности, финансовых расследований Комитета госконтроля, которые стали инвалидами, погибли при боевых действиях или выполнении служебных обязанностей;

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды I или II группы;

лица, трудоустроенные в счёт брони;

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица от 18 до 23 лет, которые потеряли последнего из родителей в период обучения.

Ранее Telegraf.news писал, что суд Краснопольского района Могилёвской области решил взыскать с выпускника деньги, затраченные государством на его обучение в колледже. Причиной стало нежелание молодого человека выходить на обязательную отработку сроком 2 года.

Выпускник белорусского колледжа отказался выходить на работу по распределению. Сколько с него взыскал суд?