До 5 лет тюрьмы. Белоруса задержали на латвийской границе из-за 5 евро

Опубликовано: 07.09.2023 14:05 , Обновлено: 07.09.2023

Белорус въезжал в Латвию через пункт пропуска «Силене» («Урбаны» с белорусской стороны). В какой-то момент он решил дать сотруднику латвийской погранслужбы взятку в 5 евро. Закончилось все уголовным делом.

Дело в том, что мужчина вез с собой через границу продукты, которые нельзя ввозить в Евросоюз. На это латвийские пограничники обратили внимание. Белорус не растерялся и решил предложить сотруднице таможни взятку в 5 евро.

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Женщина деньги не взяла и сообщила о случившемся в службу безопасности, рассказали в латвийской таможне.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело за взятку. Максимальное наказание, которое ему за это грозит, - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее Телеграф писал про белорусов, которые разогнались в Польше до 170км/ч и сейчас им грозит 5 лет тюрьмы.

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