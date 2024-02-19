До 4-х лет тюрьмы. Милиционеры возбудили уголовное дело, заглянув в холодильник белоруса

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Опубликовано: 19.02.2024 12:50 , Обновлено: 19.02.2024

В Следственном комитете Беларуси 19 февраля сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Столинского района. Такое решение приняли милиционеры, заглянув в холодильник мужчины, полный пакетов с мясом.

Оказалось, что житель Столинщины в январе этого года нашел в лесу уже мертвого лося и отвез на телеге к себе домой, где и разделал.

“В холодильнике обнаружили расфасованное по пакетам мясо, а в сарае - шкуру и внутренние органы лося”, - рассказали в СК подробности. В итоге следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 282-1 Уголовного кодекса “Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, совершенные в особо крупном размере”.

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Статья предусматривает штраф, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Ранее Телеграф писал, что в Национальной академии наук считают, что численность диких животных в Беларуси будет увеличиваться, и людям следует научиться жить с ними рядом. Специалисты признают, что сегодня дикое животное можно увидеть там, где раньше его не наблюдали.

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