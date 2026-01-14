До 3 лет тюрьмы за буллинг? Милиция предупредила белорусских подростков и родителей

Опубликовано: 14.01.2026 14:27 , Обновлено: 14.01.2026

В УВД Брестского облисполкома предупредили белорусских подростков и их их родителей о серьёзных последствиях буллинга. Узнали, что понимают в правоохранительных органах под этим словом, которого вообще-то нет ни в уголовном, ни в административном кодексах Беларуси.

Термина “буллинг”, о котором регулярно рассказывают и самим подросткам школьные психологи, и их родителя на школьных собраниях, действительно, не найти ни в Уголовном кодексе Беларуси (УК), ни в в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Однако привлечь к ответственности за этот самый буллинг белорусов всё же могут.

Под этим термином, пришедшим к нам из английского языка, скрывается увы не новое для нас понятие травли. То есть под буллингом психологи, а следом за ними и белорусские правоохранительные органы, понимают физическое или неприятное психологическое воздействие на человека. Под это понятие подпадают и словесные оскорбления, и насмешки, и эмоциональные угрозы, и даже сплетни. А ещё - порча или кража имущества, бойкоты, к которым нередко прибегают дети в школьных коллективах, и драки с избиениями.

Для любого из этих действий найдётся статья в КоАП или даже УК. Вот лишь некоторые примеры, за что чересчур эмоционального школьника, не сумевшего найти рациональный выход из конфликта со сверстниками, могут привлечь к ответственности:

По части 1 статьи 10.2 КоАП могут привлечь за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Говоря простыми словами, речь о публичных оскорблениях: не сдержался, обматерил обидчика в присутствии одноклассников - можешь поплатиться штрафом в размере до 30 базовых величин (на сегодня это 1350 рублей).

Если же свои претензии к однокласснику в оскорбительной форме выразить в школьном чате, ответственность будет ещё суровее. Наказание по части 2 той же статьи 10.2 КоАП варьируется от штрафа до 200 базовых величин (то есть до 9000 рублей) до общественных работ и даже административного ареста.

Если же в сообщениях школьника в чате будут заведомо ложные или порочащие его оппонента сведения, за клевету в интернете его могут привлечь уже по уголовной статье - статье 188 УК, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В УВД Брестского облисполкома предупредили, что по ряду статей в Беларуси к ответственности могут привлекать подростков уже с 14 лет, а до тех пор отвечать за них придётся родителям. В обоих случаях не обойдётся без индивидуальной профилактической работы с семьёй, а порой - и без постановки на учёт как находящихся в социально опасном положении.

Кстати, ещё весной прошлого года министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков допустил возможность появления в Беларуси отдельной ответственности за буллинг. Впрочем, по словам главы МВД, и сейчас “ни одно оскорбление” в интернете не остаётся без внимания милиции.

«Мы все фиксировали» — Кубраков допустил появление ответственности за буллинг в Беларуси

А в соседней России за буллинг в интернете предложили резко поднять штрафы. Максимальные суммы, предложенные законодателями, достигают заоблачных для рядовых граждан 6,5 тыс. долларов.

В России предложили штрафовать на 6,5 тыс. долларов за «повторяющиеся неприличные действия» в интернете