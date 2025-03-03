"Мы все фиксировали" - Кубраков допустил появление ответственности за буллинг в Беларуси

Опубликовано: 03.03.2025 17:37 , Обновлено: 03.03.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на пресс-конференции 3 марта допустил появление в Беларуси ответственности за буллинг. По словам главы МВД, "ни одно оскорбление" в интернете не осталось без внимания милиции.

Как [link href=“https://sputnik.by/20250303/mvd-ne-isklyuchaet-poyavleniya-otvetstvennosti-za-bulling-v-belarusi-1094124835.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Sputnik, Кубраков сказал, что буллинг – это физическое или психологическое воздействие на человека. “Возможно, настало время, когда нужно посмотреть и дать принципиальную оценку не только действиям, когда есть физическое и психологическое страдание, но и – мы все прекрасно понимаем – иногда слово ранит больнее. Поэтому я не исключаю такой возможности, в том числе и в сети”, – допустил министр.

[info_b]Буллинг – это преднамеренные враждебные действия (в виде угрозы, насмешки и т. п.) с целью напугать, унизить или другим образом негативно воздействовать на человека.[/info_b]

Глава МВД сообщил, что правоохранители дают правовую оценку оскорблениям чести и достоинства другого человека в интернете. По мнению Кубракова, особенно такие действия проявились во время электоральных кампаний в стране.

“И я хочу сказать, что ни одно такое оскорбление не прошло мимо нашего подразделения по интернет-разведке. Мы все фиксировали, все материалы направлялись для дачи правовой оценки в Следственный комитет”, - сказал министр внутренних дел.

По его словам, сегодня “достаточно механизмов” для “принципиальной оценки действий под названием буллинг”. Кубраков пообещал рассмотреть “в обязательном порядке” появление ответственности за буллинг.

Ранее Telegraf.news писал, что 20 февраля на Национальном правовом интернет-портале опубликовали текст закона №61-3 от 17 февраля, который предусматривает внесение изменений по вопросам уголовной ответственности. В числе прочего документ дополнил действующий Уголовный кодекс статьями за преступления, совершенные в отношении бывшего президента Беларуси.

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