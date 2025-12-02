В России предложили штрафовать на 6,5 тыс. долларов за «повторяющиеся неприличные действия» в интернете

Опубликовано: 02.12.2025 10:29 , Обновлено: 02.12.2025

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выступила с очередной законодательной инициативой. Россиян предложили штрафовать за "повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме", в том числе в интернете.

Такое определение российские законодатели предложили дать понятию травли или буллинга, как его часто называют современные психологи. В законопроекте, который группа депутатов от ЛДПР планирует внести на рассмотрение Госдумы России 2 декабря, для буллинга и кибербуллинга предлагается выделить отдельную статью в Кодексе об административных правонарушения (КОАП).

Формулировка предложенной депутатами новой статьи практически полностью дублирует статью 5.61 российского КоАП за “оскорбление”. Под этим термином в российском законодательстве понимается “унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме”. Новая статья отличается, по сути, лишь одним обстоятельством - под буллингом предлагается понимать “систематическое” оскорбление человека.

Отличаются и размеры максимальных штрафов, предложенных в законопроекте. За “систематичность” оскорблений депутаты предложили увеличить размер штрафов в 5 раз. Так, рядовых граждан предложили штрафовать за буллинг на 10 - 50 тыс. российских рублей, то есть до 650 долларов в эквиваленте (сейчас за оскорбления максимальный штраф - 5 тыс. российских рублей, за оскорбления в интернете - до 10 тыс. российских рублей).

Для должностных лиц штрафы предлагаются в разы больше - от 100 тыс. до 200 тыс. российских рублей (до 2,5 тыс. долларов в эквиваленте), для юридических лиц ещё больше - от 100 тыс. до 500 тыс. российских рублей (до 6,5 тыс. долларов в эквиваленте).

Необходимость такого разграничения оскорблений и буллинга в законодательстве лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попытался объяснить статистикой. По его словам, с оскорблениями и издевательствами “хотя бы раз” сталкивался каждый четвертый российский школьник.

“И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу - 75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%”, - заявил в комментарии российскому агентству ТАСС Слуцкий.

Авторы законодательной инициативы выразили уверенность в том, что новая статья в КоАП позволит создать “действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях” и будет способствовать формированию в России “культуры нетерпимости” к любым формам унижения человеческого достоинства.

Однако что мешает правоохранительным органам за эти действия привлекать граждан по уже действующей статье за оскорбление, авторы законопроекта не уточнили.