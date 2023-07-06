Детского тренера в Пружанах обвинили в изнасиловании пяти девочек

Опубликовано: 06.07.2023 11:34 , Обновлено: 06.07.2023

Тренера, преподававшего в одной из школ Пружан тхэквондо, обвинили в изнасиловании малолетних: потерпевшими признаны пять девочек.

В МВД Беларуси рассказали, что за насильственные действия сексуального характера в отношении детей, оперативники задержали 34-летнего местного жителя.

Мужчина преподавал школьникам тхэквондо. Было установлено, что с весны 2018 года до осени 2021 года он неоднократно совершал «действия сексуального характера» в отношении своих подопечных (известно о пяти пострадавших девочках).

Задержанный свою вину признал, проверяется его причастность к таким же преступлениям.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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