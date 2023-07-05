До двух лет тюрьмы. Жительница Лиды отправила маму в санаторий и попала в милицию. За что?

Опубликовано: 05.07.2023 11:36 , Обновлено: 05.07.2023

В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси (ГКСЭ) сообщили, что жительница Лиды отправила свою маму на лечение в санаторий. Однако главврач засомневался в подлинности путевки.

Он обратился в Лидский РОВД, объяснив, что у него возникли сомнения в подлинности направления в санаторий, которое ему предъявила местная жительница 1981 года рождения.

В итоге милиционеры направили путевку в Лидский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Там специалисты выяснили, что в предоставленный документ “вносились технические изменения путем замазывания веществом белого цвета элементов первоначальных записей и последующего выполнения на их местах нынечитаемых записей”. Таким нехитрым способом женщина изменила текст в графах «фамилия», «имя», «отчество».

Женщина призналась, что таким образом она отправила свою маму, так как сама она себя плохо чувствовала в день заезда в санаторий.

Что точно теперь грозит женщине, в ГКСЭ не сообщили. Но напомнили, что за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов законодательством предусмотрена ответственность.

Согласно статье 380 УК РБ, за такое нарушение закона могут наказать общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство здравоохранения. Беларуси приняло постановление №102, согласно которому были изменены сроки санаторно-курортного лечения с использованием средств республиканского бюджета и государственного социального страхования. Оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

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