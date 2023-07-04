Под Могилевом зритель напал на переодетого в "фашиста" актера во время реконструкции боя

🎥 Видео

Опубликовано: 04.07.2023 17:33 , Обновлено: 04.07.2023

В Могилевской области состоялась реконструкция боя, произошедшего в июле 1941-го между немецкими солдатами и батальоном НКВД. В какой-то момент среди актеров появился зритель, который набросился на "немца".

На видео, снятом одним из зрителей, видно, как мужчина подходит к актеру, переодетому в немецкого солдата, и бьет его ногой в голову, после чего пытается отобрать муляж автомата. Спас “фашиста” подоспевший “офицер НКВД”, который оттащил мужчину.

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