«Депутаты пойдут в каждый дом» - Мэр Могилёва рассказал, когда начнут выполнять заявки по возмещению ущерба от пострадавших от непогоды

Опубликовано: 15.07.2025 08:36 , Обновлено: 15.07.2025

Председатель Могилевского городского исполнительного комитета Сергей Чертков заявил о начале работы "в полях" районных комиссий по оценке ущерба от грозового шторма, обрушившегося на регион на прошлой неделе. Глава городской администрации заявил, что члены комиссий уже 15 июля начнут подворовые обходы пострадавших от непогоды, которые оставили заявки в комиссии.

По словам Черткова, губернатор Могилёвщины поставил задачу “максимально всё очистить” в течение недели. Работу с заявками от пострадавших глава горисполкома пообещал начать уже во вторник, 15 июля.

Сами заявки от пострадавших принимаются на горячую лини, а рассматривают их комиссии по оценке ущерба, созданные при каждой районной администрации Могилёва. Выступая в эфире гостелеканала СТВ 14 июля, Чертков сообщил, что таких заявок уже поступило более 700 .

“С завтрашнего дня депутаты и представители вот этих комиссий, рабочей группы, администрации пойдут в каждый дом, в каждое домовладение. И будут оценивать ущерб, и будут оценивать ту ситуацию, в которой эта семья живет”, - пояснил принцип работы комиссий мэр города.

Он пообещал “подключаться и оказывать помощь” тем горожанам, которые из-за непогоды оказались в сложной жизненной ситуации - в первую очередь семьям с инвалидами, одиноким пенсионерам, многодетным, матерям-одиночкам. Глава горисполкома пояснил, что речь как о материальной помощи, так и о физической, пообещав помочь нуждающимся отремонтировать повреждённую стихией кровлю или “что-то поправить”.

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Также Чертков заверил, что владельцы домов, чьё имущество которых было застраховано, получат выплаты после проведения оценки нанесённого стихией ущерба. По информации Могилевского горисполкома, в “Белгосстрах” на данный момент поступило более 1200 заявок на возмещение ущерба. Как пояснил Чертков, те, кто ограничился обязательной страховкой, могут рассчитывать на возмещение 50% ущерба, оформившие же добровольную страховку могут получить полное возмещение ущерба.

Ранее Telegraf.news рассказал, кто из пострадавших от стихии белорусов может рассчитывать на финансовую помощь от государства. Оказать адресную помощь пострадавшим могут лишь тем, кто подходит под определённые ведомством критерии. Главное - написать заявление, приложив ряд документов.

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