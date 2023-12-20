Даже на работницу ЖКХ. В Гомеле и Могилеве снег и лёд с крыш три раза обрушились на головы людей

Опубликовано: 20.12.2023 11:21 , Обновлено: 20.12.2023

Две девочки-подростка получили травмы в результате падения снега и наледи с крыши четырехэтажного дома в Гомеле 19 декабря. В этот же день с другой 4-этажки в Гомеле снежная глыба упала на голову молодой женщине. А в Могилеве аналогичным образом пострадала работник коммунальной службы.

ЧП с подростками случилось на улице Волотовской, сообщила пресс-служба МЧС. Младшую девочку, 2013 года рождения, после осмотра медики отпустили домой, а ее спутницу, которая на год старше, госпитализировали с травмой головы.

В этот же день с крыши пятиэтажного общежития на проспекте Ленина в Гомеле наледь и снег упали на девушку 2000 года рождения. От полученных травм она скончалась, сообщили в госкомитете судебных экспертиз.

Место ЧП в Могилеве. Фото МЧС.

Тоже во вторник, 19 декабря, в Могилеве на улице Гришина работники коммунальной службы чистили кровлю дома. «Мастер ЖРЭУ, 1970 года рождения, вышла, чтобы посмотреть на ход проведения работ. В это время произошел сход с кровли дома скопившейся снежной массы со льдом, в результате которого женщина получила травмы различной степени тяжести. В тяжёлом состоянии пострадавшая госпитализирована», рассказали в МЧС.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Витебске 18 декабря на женщину с крыши упал снег. Она погибла. СК возбудил уголовное дело.

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