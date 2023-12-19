СК возбудил уголовное дело из-за гибели женщины в Витебске от упавшего с крыши снега. Кто подозреваемый?

Опубликовано: 19.12.2023 18:47 , Обновлено: 19.12.2023

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что завели уголовное дело из-за гибели 39-летней женщины в Витебске. На нее с крыши дома обвалился снег. Все произошло около дома №18 на проспекте Черняховского в Витебске.

В комитете сообщили, что на место происшествия работала следственно-оперативная группа. А следственное управлением УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Беларуси.

“Следователи изъяли необходимую документацию, которая в настоящее время анализируется и допрашивают свидетелей. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии”, - сообщили в СК.

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Согласно статье 428 УК РБ, неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В Витебске упавший с крыши снег убил женщину

Тем временем, 19 декабря снег упал на голову девушке в Гомеле. Она с травмами была доставлена в больницу.

“В результате схода снежного покрова с крыши дома на проспекте Ленина вчера днем пострадала девушка. По имеющейся у нас информации она жива, ей оказана необходимая медицинская помощь, состояние пострадавшей не критичное”, - [link href=“https://sputnik.by/20231219/gomelchanka-okazalas-v-bolnitse-posle-padeniya-na-nee-glyby-lda-1082188749.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявила [/link] представитель УВД Гомельского облисполкома Екатерина Радионова.