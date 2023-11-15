"Да-а, я б туда нырнул" - В центре Минска забил гейзер высотой с 7 этажей. В Минскэнерго рассказали почему

🎥 Видео

Опубликовано: 15.11.2023 16:37 , Обновлено: 15.11.2023

В районе площади Бангалор в Минске образовался гейзер воды. Видео с ним поделились жители близлежащих домов и проезжающие мимо. Они уверяют, что высота фонтана воды достигает 7-го этажа.

О причинах появления необычного непогодного явления в ЖКХ Минска на момент публикации новости не сообщали.

[obnovleno_b]В Минскэнерго сообщили, что происходит на Бангалор:

“При выполнении строительных работ сторонней подрядной организацией в районе площади Бангалор при вбитии сваи был поврежден сетевой трубопровод диаметром 400 мм с выбросом горячей воды на поверхность.

В настоящее время ведутся работы по локализации поврежденного участка. По отключаемым потребителям информация будет сообщена дополнительно. Будем держать вас в курсе!”[/obnovleno_b]

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Нормальненько бьет! - заявил один из очевидцев на видео.

[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7301668343190424325?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Виталик bulbanews” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Виталик bulbanews [/link]

Хотелось верить, что на Бангалор открыли новый аквапарк, но… - сообщил другой.

Да-а, я бы туда нырнул… - подтвердил еще один очевидец.

Ранее Телеграф писал, что гейзеры в Минске бьют не в первый раз. Так, недалеко от минского Мотовелозавода, 14 июня этого года из-под земли стал бить «гейзер»: фонтан воды, по словам очевидцев, подымался на высоту девятиэтажного дома.

Появилось видео, как в Минске из-под земли стал бить гейзер высотой с девятиэтажку

В мае 2023 года был и другой фонтан. Тогда в Минске рядом с торговым центром GLOBO вдруг образовался высоченный гейзер воды (слава богу, что не канализации). Чиновники столицы рассказали, что это было.

«Судя по запаху, вода» — В Минске появился многометровый гейзер