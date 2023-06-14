Появилось видео, как в Минске из-под земли стал бить гейзер высотой с девятиэтажку

🎥 Видео

Опубликовано: 14.06.2023 17:30 , Обновлено: 14.06.2023

Недалеко от минского мотовелозавода, 14 июня из-под земли стал бить «гейзер»: фонтан воды, по словам очевидцев, подымался на высоту девятиэтажного дома.

Очевидцы сообщили, что возле жилого дома на проспекте Партизанском, похоже, что-то случилось с трубопроводом. «Высота фонтана — 5-9 этажей», — сообщил читатель Onliner, который снял все из окна на девятом этаже.

Он рассказал, что вода при этом в доме есть, а вот горячую вчера отключили на испытания.

В «Минские тепловых сетях» сообщили, что аварийная служба выехала к месту, связь происшествия с испытаниями действительно есть.

Появилось видео «разборки» в Мозыре: пассажир Nissan прямо на перекрестке напал на водителя Mercedes