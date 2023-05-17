"Судя по запаху, вода" - В Минске появился многометровый гейзер
В Минске рядом с торговым центром GLOBO вдруг образовался высоченный гейзер воды (слава богу, что не канализации). Чиновники столицы рассказали, что это было.
“Судя по запаху, вода простая”, - слышно на одном из видео спокойный голос прохожего попавшего под импровизированный фонтан.
По данным пресс-службы Мингорисполкома, минскиме тепловые сети устранили прорыв. Из чего можно сделать вывод, что в столице на самом деле полным ходом идёт сезонная проверка и ремонт теплотрасс. Началась она, напомним, 16 мая ночью.
[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/17750”]
Ранее специалисты коммунальных служб просили минчан сообщать о всех прорывах на теплотрассах. В данном случае же фонтан был и так виден издалека.
В ЖКХ рассказали на сколько дней на самом деле отключат горячую воду с 16 мая в Минске. Больше, чем 10 суток?