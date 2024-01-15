«Что можете сказать о содеянном?» – Водитель сбил мужчину в Минске и скрылся. Что ответил милиционерам?

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Опубликовано: 15.01.2024 16:38 , Обновлено: 15.01.2024

Вечером в воскресенье, 14 января, в Минске на улице Голодеда водитель на легковом авто совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. И уехал с места ДТП. Пешеход попал в больницу, а беглец – в руки милиции. Как объяснил свои действия?

Сотрудники отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома установили личность нарушителя, сообщилив УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Им оказался 36-летний минчанин. В момент задержания он был нетрезв.

В Витебске водитель троллейбуса попытался избежать ДТП. Вот, что из этого вышло

«По результатам освидетельствования в выдыхаемом воздухе мужчины выявлено 2,3 промилле алкоголя», – уточнили в милиции.

Виновник аварии признался, что употреблял спиртные напитки. На вопрос сотрудника милиции «Что можете сказать о содеянном?» – ответил: «Я очень сожалею…»

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УГАИ ГУВД обратилась к участникам дорожного движения: Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить этом по телефону 102 или в чат-бот @MinskPolice_bot .

Ранее Телеграф писал, что 7 января 2024 года на проспекте Независимости в Минске произошло серьёзное ДТП с лобовым столкновением. По данным столичной Госавтоинспекции, которая поделилась видео аварии, в аварии пострадали три автомобиля, пассажира одной из легковушек медикам пришлось экстренно госпитализировать.

В ГАИ показали видео тройного лобового ДТП в центре Минска