В Витебске водитель троллейбуса попытался избежать ДТП. Вот, что из этого вышло

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Опубликовано: 15.12.2023 13:19 , Обновлено: 15.12.2023

Авария случилась в пятницу, 15 декабря, около 9 утра на проспекте Строителей, рассказали в ГАИ Витебщины.

Водитель троллейбуса начал уходить от столкновения с пешеходом, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, и врезался в дорожный знак – так (с пометкой «по предварительной информации») описали аварию в Госавтоинспекции. И уточнили, что в момент ДТП в салоне троллейбуса ехали около десяти пассажиров, никто не пострадал.

Ранее Телеграф рассказал и опубликовал видео, как в центре Гомеля автобус-гармошка снес ограждение и перекрыл дорогу. При этом улица была совершенно пустынной – ни машин, ни людей.

Появилось видео, как пассажирский автобус «скосил» металлическое ограждение в Гомеле