Штормовой ветер повредил крыши домов и школ на Могилёвщине, без света оставались 223 деревень и посёлков по всей Беларуси

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Опубликовано: 25.03.2025 09:50 , Обновлено: 25.03.2025

В министерстве по чрезвычайным ситуациям утром 25 марта поделились информацией о последствиях штормового ветра, обрушившегося накануне на 4 области Беларуси. Больше других, судя по суточным сводкам спасателей, пострадала Могилёвщина, а число населённых пунктов по всей стране, где энергетикам пришлось оперативно восстанавливать нарушенное электроснабжение, перевалило за две сотни.

По оперативным данным МЧС, порывы ветра накануне в отдельных районах страны достигали 22 м/с . В результате, по данным “Белэнерго”, в течение суток перебои с электричеством были зафиксированы в 223 населенных пунктах:

Витебская – 121,

Минская – 45,

Гродненская – 31,

Гомельская – 15,

Могилевская – 10,

Брестская область – 1.

Из-за последствий сильного ветра из строя, по данным предприятия, вышли 889 трансформаторных подстанций, без света оставались 23 сельскохозяйственных здания.

[info_b]По состоянию на 06:00 25 марта без электричества остаются 9 населенных пунктов - 3 в Гомельской области и 6 - в Минской. Проблемы зафиксированы на 41 трансформаторной подстанции.[/info_b]

Между тем, в Могилевском областном управлении МЧС поделились фотографиями повреждений, вызванных сильным ветром. Так, в шести населенных пунктах Горецкого и Мстиславского районов были повреждены крыши:

3 жилых домов,

2 школ,

6 сельскохозяйственных зданий,

1 хозяйственной постройки.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако спасателям пришлось выезжать на помощь в уборке поваленных деревьев, в том числе, с проезжей части.











