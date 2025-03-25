Штормовой ветер повредил крыши домов и школ на Могилёвщине, без света оставались 223 деревень и посёлков по всей Беларуси
В министерстве по чрезвычайным ситуациям утром 25 марта поделились информацией о последствиях штормового ветра, обрушившегося накануне на 4 области Беларуси. Больше других, судя по суточным сводкам спасателей, пострадала Могилёвщина, а число населённых пунктов по всей стране, где энергетикам пришлось оперативно восстанавливать нарушенное электроснабжение, перевалило за две сотни.
По оперативным данным МЧС, порывы ветра накануне в отдельных районах страны достигали 22 м/с . В результате, по данным “Белэнерго”, в течение суток перебои с электричеством были зафиксированы в 223 населенных пунктах:
- Витебская – 121,
- Минская – 45,
- Гродненская – 31,
- Гомельская – 15,
- Могилевская – 10,
- Брестская область – 1.
Из-за последствий сильного ветра из строя, по данным предприятия, вышли 889 трансформаторных подстанций, без света оставались 23 сельскохозяйственных здания.
[info_b]По состоянию на 06:00 25 марта без электричества остаются 9 населенных пунктов - 3 в Гомельской области и 6 - в Минской. Проблемы зафиксированы на 41 трансформаторной подстанции.[/info_b]
Между тем, в Могилевском областном управлении МЧС поделились фотографиями повреждений, вызванных сильным ветром. Так, в шести населенных пунктах Горецкого и Мстиславского районов были повреждены крыши:
- 3 жилых домов,
- 2 школ,
- 6 сельскохозяйственных зданий,
- 1 хозяйственной постройки.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако спасателям пришлось выезжать на помощь в уборке поваленных деревьев, в том числе, с проезжей части.