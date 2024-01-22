Минюст позвал белорусов в магазин дешёвых товаров. В чем нюансы?
Министерство юстиции Беларуси опубликовало в своес Телеграм-канале призыв к белорусам посетить магазин с невысокими ценами. Первый нюанс заключается в том, что торговая точка находится в Гродно, на улице Дзержинского.
Второй - в том, что это магазин “БелЮрОбеспечение”, т.е. Конфискованных товаров. Естественно, на показ можно найти как новые, так и б/у товары.
В Минюсте рассказали, что в магазине можно найти такие категории продукции:
- товары для дома и ремонта,
- галантерея,
- сувенирная продукция,
- всё для сада и огорода,
- канцелярские товары.
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“Товар продается по ликвидационной стоимости с переоценкой до 80%”, - рассказали в ТГ-канале министерства. А это значит, что цены на товары могут быть ниже рыночных в два и более раза. Так, на сайте интернет-магазина “БелЮрОбеспечение” можно найти смартфоны от 80 рублей.
Впрочем, есть и странный лот - “набор чернографитных карандашей в ассортименте”, цена которых 96 466 рублей.
Ранее Телеграф писал, что оригинальный лот появился на площадке республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг “БелЮрОбеспечение”, которое занимается продажей арестованного имущества с аукционов в Беларуси. В списке коммерческой недвижимости, которую предлагают купить белорусам, оказался фонтан и “благоустройство” в городе Круглое Могилёвской области.
Белорусам предложили купить арестованный фонтан и «благоустройство»