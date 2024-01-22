Минюст позвал белорусов в магазин дешёвых товаров. В чем нюансы?

Опубликовано: 22.01.2024 18:21 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство юстиции Беларуси опубликовало в своес Телеграм-канале призыв к белорусам посетить магазин с невысокими ценами. Первый нюанс заключается в том, что торговая точка находится в Гродно, на улице Дзержинского.

Второй - в том, что это магазин “БелЮрОбеспечение”, т.е. Конфискованных товаров. Естественно, на показ можно найти как новые, так и б/у товары.

В Минюсте рассказали, что в магазине можно найти такие категории продукции:

товары для дома и ремонта,

галантерея,

сувенирная продукция,

всё для сада и огорода,

канцелярские товары.

[Telegram_widget url=“https://t.me/minjust_by/11789?single”]

“Товар продается по ликвидационной стоимости с переоценкой до 80%”, - рассказали в ТГ-канале министерства. А это значит, что цены на товары могут быть ниже рыночных в два и более раза. Так, на сайте интернет-магазина “БелЮрОбеспечение” можно найти смартфоны от 80 рублей.

Впрочем, есть и странный лот - “набор чернографитных карандашей в ассортименте”, цена которых 96 466 рублей.

Ранее Телеграф писал, что оригинальный лот появился на площадке республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг “БелЮрОбеспечение”, которое занимается продажей арестованного имущества с аукционов в Беларуси. В списке коммерческой недвижимости, которую предлагают купить белорусам, оказался фонтан и “благоустройство” в городе Круглое Могилёвской области.

Белорусам предложили купить арестованный фонтан и «благоустройство»