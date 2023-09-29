Минюст Беларуси пообещал открыть свою сеть магазинов. Что хотят продавать?

Опубликовано: 29.09.2023 11:10 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство юстиции Беларуси объявило о создании новой сети розничной торговли, в которой будут реализовывать арестованное имущество. О том, как скоро и где именно в стране появятся такие магазины, рассказал Валерий Дашковский, генеральный директор предприятия "БелЮрОбеспечение", которое и является юридически владельцем новой торговой сети.

[info_b]Республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг “БелЮрОбеспечение” официально функционирует с 2016 года и является подчиненным предприятием системы Министерства юстиции Беларуси. [/info_b]

Как пояснил Дашковский, возможность приобрести арестованные и конфискованные товары в Беларуси была и ранее. Вначале был открыт интернет-магазин и площадка для проведения электронных торгов. На электронных торгах можно купить конфискованные автомобили и объекты недвижимости, а через интернет-магазин - и промышленное оборудование и станки, и дорогую бытовую технику, и мобильные телефоны и компьютерную технику, и одежду и обувь, и даже мелкую канцелярию.

Так, цена на самые дешёвые товары, выставленные на продажу на сайте 29 сентября, стартует от 7 копеек. В буквальном смысле за копейки предлагают купить солнцезащитный козырёк, вешалки для одежды, хрустальную подвеску, дырокол, кошелёк или ключницу. Всё это - арестованное и конфискованное имущество.

Фото: скриншот с сайта e-auction.by

Теперь же к электронным площадкам должны добавиться и обычные магазины. По словам Дашковского, розничные магазины уже открыли в Витебске и Гродно, сейчас готовится к открытию магазин в Минске, а до конца этого года планируют открыть ещё один - в Бресте.

[info_b]По информации “БелЮрОбеспечение”, за 2023 год предприятие провело 5,3 тыс. электронных торгов по продаже арестованного имущества и успешно завершило 270 электронных торгов по продаже государственного и частного имущества.[/info_b]

Напомним, этой весной собственный магазин открыл Департамент исполнения наказаний МВД Беларуси. С 20 апреля через интернет-магазин они реализуют товары, которые произвели на предприятиях департамента, а в деревне Рябиновка Дзержинского района Минской области открыли «шоурум» интернет-магазина.

МВД открыло собственный «шоурум». Что продают?

Ранее в Министерстве внутренних дел Беларуси разъяснили, как белорусы могут вернуть имущество, на которое из-за неуплаты штрафа наложили арест.

В МВД рассказали, как белорусам вернуть арестованное имущество