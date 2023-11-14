"Там светятся и члены правительства" - Лукашенко рассказал, кого обнаружили в "бандах" следователи "молочного дела"

🎥 Видео

Опубликовано: 14.11.2023 16:17 , Обновлено: 14.11.2023

Александр Лукашенко 14 ноября заявил, что следствие раскрыло целые "банды" ("8 коммерческих групп"), которые действовали на базе производителя молочной продукции "Бабушкина крынка". По его словам, в преступной деятельности могли быть замешаны как бывшие милиционеры, так и чиновники самого высокого ранга. Но следствие ещё идёт.

По словам главы КГБ Ивана Тертеля, всего по “молочному делу” задержали 26 человек, из них 15 были арестованы.

“В результате оперативно-розыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молоко-перерабатывающих предприятий”, - заявил Александр Лукашенко.

“Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для всех. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все, при том жестоко будете отвечать”, - пригрозил он губернаторам и чиновникам.

По словам Александра Лукашенко, эти преступные группировки, имея зарегистрированные в России фирмы, продавали молочную продукцию белорусских предприятий с минимальной наценкой, а затем “реализовывали товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу”.

“Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко - Ред.) тоже ответите, если будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я, говорю, не называю пока фамилии, пока идет следствие. Путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции”, - заявил он.

Вот как Александра Лукашенко описал начало преступной схемы:

“В сентябре 19-го года на должность директора назначен господин Скитов, сформировал свою команду… Свою команду менеджеров в новую сбытовую политику. Полностью замкнул на себя финансовые потоки. Но смотрите, он назначает на… Всех смели под контролем губернатора. Это Александр Михайлович, не вы там были, тогда? Не вы. Ну да, был Заяц. Всех смели” - рассказал он.

“Первый заместитель – Щучинский завод «Автопровод», Нестерович, ОАО МАЗ. Я не называю фамилии. Директора филиалов назначают «Бабушкиной крынки» – начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП. Они, кстати, курировали Борисовский мясокомбинат, где этот Скитов работал до сего времени. Наверное, эти милиционеры и прочие так хорошо контролировали этот мясокомбинат, что он их потащил с собой в Могилев. Бывший водитель Скитова. Хм, водителя начальником назначил… По производству сыров Белыничский. Это бывший борисовский комбинат хлебопродуктов и родственники: двоюродный племянник, двоюродный брат и сын. Ну как же без этого”, - возмутился Александр Лукашенко.

По его словам, губернаторы и чиновники в правительстве будут наказаны, если следствие выявит их причастность.

“Значит, еще раз говорю, стало возможным, потому что у вас, Роман Александрович, нет системы реализации продукции. Многие там предлагают через биржу все продавать и так далее. Ну, это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо – совсем другие цены на предприятиях. И все началось, господин Субботин, с Витебской области. Может быть, до вас, может быть, до вас, но не дай бог, губернаторов предупреждаю: косяки будут в вашу бытность? Мало не покажется. Будет аж в глазах темно. Какими бы вы надежными и преданными мне не были”, - предупредил Александр Лукашенко добавив, что то же самое касается и Минска.

“Обнаглели до крайности. Это наука Сергиенко, Наталия Ивановна (глава Совета Республики Наталья Кочанова), и вам тоже, как уполномоченным лицам. У вас в Минске конь не валялся. Занимаетесь. Разберемся со всеми”, - потребовал он.