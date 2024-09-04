Больше 70 человек. Минздрав сообщил о массовом контакте белорусов с больными бешенством собаками

Опубликовано: 04.09.2024 13:29 , Обновлено: 04.09.2024

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю на Могилевщине и Витебщине зафиксировали два случая массового контакта людей с больными бешенством собаками. При санэпидемичском расследовании выяснилось, что зараженных животных гладили, трогали и играли с ними свыше 70 человек.

Вот какие подробности привели в Минздраве: в первом случае бездомную собаку со щенками подкармливали “всем поселком”, во втором - контакт с непривитым вовремя щенком хаски.

Как рассказали в ведомстве, граждане, которые обратились за медпомощью, “получают антирабическое лечение по полному курсу (антирабический гаммаглобулин в комбинации с антирабической вакциной)”.

Ситуация остается на контроле Минздрава. Там напомнили, что необходимо делать в случаях, когда контакта с животным, даже внешне здоровым, избежать не получилось (были укусы, царапины, контакт со слюной животного):

тщательно промыть струей воды с мылом место контакта,

при наличии раны после промывания с мылом обработать края раны 5%-й настойкой йода, или повидон-йодом, или любым спиртосодержащим антисептиком,

наложить стерильную повязку и незамедлительно (в течение суток после контакта) обратиться в медучреждение за помощью.

Животное необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы. В Минздраве сообщили, что за внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливают ветеринарное наблюдение, срок которого - 10 дней с момента контакта.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске в феврале 2024 года во дворе жилых многоэтажек рядом с детской площадкой нашли мертвую лису. Лабораторная проверка показала, что животное заражено бешенством.

У детской площадки в Минске нашли труп бешеной лисы

Бешенство могут быть переносить также летучие мыши. В конце августа мы писали, что минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала залетевшую к ней в квартиру летучую мышь. Животное висело на шторе. Посмотрели, какие рекомендации дало МЧС в случае обнаружения дома летучей мыши.

«Говорят, через унитаз вылезают» — Минчанка показала залетевшую к ней в квартиру летучую мышь. Что делать в этом случае?