У детской площадки в Минске нашли труп бешеной лисы

Опубликовано: 09.02.2024 10:08 , Обновлено: 09.02.2024

В Минске на днях во дворе жилых многоэтажек рядом с детской площадкой нашли мертвую лису. Лабораторная проверка показала, что животное заражено бешенством. Эпидемиологи рекомендовали местным коммунальным службам провести дератизацию в близлежащих домах, а местным жителям - сделать прививки своим домашним питомцам.

О ситуации с бешеным диким животным агентству “Минск-Новости” рассказали сами жители Фрунзенского района. В одном из домовых чатов появилось сообщение от имени врача-эпидемиолога районного Центра гигиены и эпидемиологии. Специалист призвала тех, кто контактировал с трупом бешеного животного, обратиться в поликлинику для профилактики, а тех из них, у кого есть домашние питомцы - сделать им прививку от бешенства в ветеринарной станция Фрунзенского района по адресу Минск, улица Гусовского, 61.

Кроме того, в распоряжение агентства попало письмо за подписью главврача Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района Минска И.Г.Кунцевича, в котором специалисты рекомендовали провести санитарно-эпидемиологические мероприятия в домах по следующим адресам: ул. Скрипникова, 66, 68, 70 72 и ул. Притыцкого, 107, 109, 113, 115.

По данным агентства, сам труп лисы обнаружили между домами 68 и 70 по улице Скрипникова, неподалеку от детской площадки. По словам местных жителей, один мужчина из дома №70 с неизвестной пока целью принес её в свою квартиру, а через какое-то время выбросил её на улицу.

Отметим, что это уже не первый случай бешенства, зафиксированный с начала года в районе Минска. Так, 5 февраля региональная газета “Прысталiчча”, ссылаясь на информацию Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии, сообщила о случае лабораторно подтвержденного бешенства у домашнего кота в Заславле и объявила на 7 февраля срочный объезд района Кладочки сотрудниками ветеринарной санитарной службы с последующей вакцинацией домашних животных.

А в конце января случай бешенства зафиксировали в деревне Крыжовка под Минском. Там больная косуля вышла из леса прямо на приусадебный участок, где её атаковали собаки.