"Говорят, через унитаз вылезают" - Минчанка показала залетевшую к ней в квартиру летучую мышь. Что делать в этом случае?

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Опубликовано: 29.08.2024 11:36 , Обновлено: 29.08.2024

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала залетевшую к ней в квартиру летучую мышь. Животное висело на шторе. Посмотрели, какие рекомендации дало МЧС в случае обнаружения дома летучей мыши.

В видео девушка задавалась вопросом, как животное проникло в дом. “Если что, у меня на окнах москитные сетки, на всех окнах”, - подчеркнула она.

В итоге минчанка как-то словила животное, используя перчатки. “Какой зверюга! Ужас, смотрите, какие зубы! Теперь страшно спать”, - поделилась автор ролика. Вконце показала, как выпустила животное на волю.

“Я бы умерла, как только увидела”, - написала одна комментаторша под видео.

“У меня только один вопрос: как вы его поймали?” - спросила другая.

“У меня крестный взял в руки, та его грызнула. Через несколько месяцев, мучаясь, крестный умер от бешенства”, - поделилась жуткой историей третья.

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Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что летучая мышь запуталась у нее в волосах на затылке. “Я думала, скальп сниму от страха”, - написала она.

В одном из комментариев автор ролика предположила, что летучая мышь попала к ней в квартиру через вентиляционную шахту на кухне: “Мыла и не подняла створки. Пока только эта версия. Хотя, говорят, и через унитаз вылезают”.

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Что рекомендует делать МЧС

В МЧС Беларуси рассказали, какие действия необходимо предпринять, если в доме обнаружилась летучая мышь:

Вывести из комнаты домашних животных, если они есть. Не надо пробовать сбить летучую мышь, если она летает, следует подождать, пока она сядет на какую-нибудь поверхность. Животное нужно ловить только в плотных перчатках, когда оно сидит. Можно либо посадить в коробку летучую мышь, либо накрыть ее емкостью, а потом просунуть между ней и поверхностью плоскую картонку, перевернув затем емкость. Животное следует выпускать на улице, можно посадить на ствол дерева или какую-нибудь вертикальную поверхность. Нельзя сбрасывать летучую мышь с балкона или из окна. Нельзя выпускать этих животных осенью, зимой и весной, так как они могут погибнуть из-за отсутствия пропитания (насекомых). В эти периоды нужно обратиться к волонтерам. Если вы боитесь ловить летучую мышь самостоятельно, можно обратиться в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как жители Бреста в конце лета 2022 года обнаружили у себя в квартире десятки летучих мышей. Они повисли под потолком и облепили стену.

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