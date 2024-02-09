Бобруйский предприниматель обманул исправительную колонию на 334 тысячи рублей

Опубликовано: 09.02.2024 12:53 , Обновлено: 13.11.2024

Руководителя частной фирмы из Бобруйска признали виновным в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». Бобруйчанин заключил с исправительной колонией Могилевской области договор на ремонтные работы на 334 тысячи рублей, но в итоге колония осталась и без ремонта, и без денег. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Как следует из материалов уголовного дела, предприниматель скрыл тяжелое материальное положение своей компании, заключив с исправительной колонией договор на ремонт котельной на условиях финансового лизинга. ИК перечислила предпринимателю 334 тысячи рублей. Однако мужчина работу не сделал, а деньгами «распорядился по своему усмотрению».

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Во время судебного процесса бобруйчанин вину не признал, заявив, что условия договора не смог выполнить по независящим от него причинам.

В итоге Могилевский областной суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к шести годам колонии в условиях усиленного режима. Бобруйчанина также обязали выплатить 100 базовых величин (4000 рублей) штрафа и возместить исправительной колонии 329 тысяч рублей имущественного вреда.

Ранее Телеграф писал, что экономический суд Могилевской области постановил национализировать высоковольтные системообразующие линии и электроподстанцию напряжением 110 кВ, принадлежащие коммерческой организации. Как пояснили в Генпрокуратуре Беларуси, суд признал права на до недавнего времени частную собственность за Республикой Беларусь.

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