В Могилевской области через суд национализировали частную электроподстанцию

Опубликовано: 30.01.2024 16:01 , Обновлено: 30.01.2024

Экономический суд Могилевской области постановил национализировать высоковольтные системообразующие линии и электроподстанцию напряжением 110 кВ, принадлежащие коммерческой организации. Как пояснили 30 января в Генпрокуратуре Беларуси, суд признал права на до недавнего времени частную собственность за Республикой Беларусь.

Информация о том, что коммерческая организация, созданная компанией с иностранным капиталом, владеет в Беларуси собственной подстанцией, в Генпрокуратуру поступила от Министерства энергетики. При этом, как пояснили в Генпрокуратуре, и системообразующие линии электропередачи, и сами подстанции напряжением 110 кВ и выше по действующему законодательству относятся к ” объектам инженерной инфраструктуры общего пользования” и могут находиться исключительно в собственности государства.

В отдельных случаях закон предусматривает возможность передачи их в аренду без права выкупа или в безвозмездное пользование в том числе, частным компаниям, а также иностранным государствам, международным организациям и даже физическим лицам. Однако, такое решение должно быть прописано в отдельных законодательных актах или указах президента.

По данным Генпрокуратуры, в данном случае частная компания построила собственную подстанцию и зарегистрировала своё право собственности на неё с нарушением законодательства, поэтому все документы были признаны недействительными. Поскольку добровольно передать возведенные “капитальные строения” в собственность Республики Беларусь частник не пожелал, прокурорам пришлось обратиться в суд.

Отметим, что решение экономического Могилевского областного суда пока не вступило в законную силу.