БелЖД предупредила о задержке поезда из Гомеля почти на 2 часа. Отправление какого отложили на 1,5?

Опубликовано: 17.12.2024 18:17 , Обновлено: 17.12.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила, что 17 декабря поезд региональных линий экономкласса №6410 "Гомель-Круговец", который отправился из областного центра в 14:27, идет с задержкой примерно на 1 час 45 минут.

Опоздание поезда в БелЖД [link href=“https://t.me/belrw_official/15472” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] “техническими причинами”, не указав подробности. Из-за задержки этого состава отправление поезда № 6411 “Круговец-Гомель” отложили ориентировочно на 1 час 30 минут (по графику он должен был выехать из Круговца в 16:49).

“Белорусская железная дорога” заверила, что принимает “необходимые меры” для доставки пассажиров к местам назначения.

[info_b]За подробной информацией попросили обращаться в контакт-центр перевозчика по телефону 105. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД назначила в период новогодних и рождественских праздников 239 дополнительных поездов. Причем как внутри страны, так и за ее пределы. Узнали, куда именно.

БелЖД назначила 239 дополнительных поездов на праздники. Куда внутри Беларуси, а куда — за границу?

Также мы рассказывали, что “Белорусская железная дорога” с 15 декабря ввела новый график движения поездов. В пресс-центре перевозчика рассказали об изменениях. Среди прочего в БелЖД пообещали ускорить три международных поезда.

БелЖД пообещала ускорить 3 международных поезда после 15 декабря