Белорусская прокуратура взялась за ритуальные услуги. Завышают цены?

Опубликовано: 08.01.2026 14:01 , Обновлено: 08.01.2026

Органы прокуратуры отчитались о результатах очередной масштабной проверки. На этот раз в объективе проверяющих были компании, оказывающие ритуальные услуги. Проверяли инспекторы главным образом цен и тарифы на ритуальные услуги. Проверку прошли далеко не все.

Всего, согласно информации Генпрокуратуры, в Гомельской области зарегистрировано 75 предприятий, работающих в сфере ритуальных услуг. Нарушения нашли не только в областном центре, но ещё в десятке городов региона - в Брагине, Жлобине, Калинковичах, Петрикове, Речице, Рогачеве, Светлогорске, Хойниках, Чечерске и в городском поселке Октябрьский.

Выяснилось, что некоторые частные фирмы работали без регистрации в Реестре бытовых услуг - а это обязательное условие для работы в Беларуси. Но всё же главные претензии проверяющих были к ценам.

Во многих фирмах проверяющие не нашли чёткий перечень оказываемых услуг и подробной информации о расценках. Кое-где компании не информировали клиентов о ценах на гарантированные услуги по погребению - а ведь они существенно ниже тех цен, которые зачастую предлагают частники. Само по себе увеличение цены на отдельные виды ритуальных услуг не является нарушением, но клиенту всегда должен быть предоставлен выбор, позволяющий ему при необходимости вписаться в сумму государственного пособия на погребение.

[inf]Кстати, в январе этого года сумма госопособия уменьшилась на 54,9 рубля из-за снижения ноябрьской зарплаты белорусов. В этом месяце пособие выплачивается в размере 2 703,7 рубля .[/inf]

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Впрочем, факты завышения цен на ритуальные принадлежности, предметы одежды для умершего и прочие сопутствующие товары, увы, также имели место, признали в Генпрокуратуре.

Кроме того, в некоторых случаях клиентам не выдавали на руки копии бланков заказов или договоров, подтверждающих стоимость выполненных работ, а деньги за услуги брали на руки, без чеков, фактически занижая объём выручки и скрывая часть доходов от налоговой. С некоторым работниками ритуальных услуг, как выяснили проверяющие, и вовсе не заключались трудовые контракты, выплачивая им зарплату “в конвертах”.

Итогом проверки стало 14 предписаний, которые уже закрыты нарушителями и ещё 6 поручений от Генпрокуратуры (это такое официальное требование уполномоченным органам, которые уже непосредственно выносят решение о привлечении к ответственности провинившихся) о привлечении к ответственности по ст.13.2 и ст.13.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение установленных фиксированных или предельных цен и тарифов, предельных надбавок, а также законодательства об оказании услуг населению.

В одном случае был выписан штраф, в трёх обошлось письменным предупреждением без штрафа, ещё два дела рассматриваются уполномоченными органами. Дополнительно прокуратура внесла представление Гомельскому облисполкому и Калинковичском районному исполкому, взяв ситуацию в этих регионах на контроль.

Напомним, согласно действующему законодательству, белорусы могут рассчитывать на пакет базовых ритуальных услуг по социальным тарифам, которые позволяют родственникам умершего похоронить близкого за ту сумму, которую выделяет государство. При желании само денежное пособие можно даже не получать на руки, а попросить организацию, которая будет заниматься похоронами, получить деньги за них и вписаться в эту сумму. Причём соблюдать соцтарифы на погребение обязаны и спецорганизации, и частные юрлица, и ИП. Правда, предельные тарифы установлены лишь на строго определенные услуги.

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