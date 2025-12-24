Средняя зарплата белорусов упала сразу на 54,9 рубля. У кого все же выросла?
Белстат опубликовал данные о средней зарплате в Беларуси за ноябрь 2025 года. Оказалось, что она упала на **2,0%** по сравнению с предыдущим месяцем.
Согласно свежим данным Национального статистического комитета (Белстат), в ноябре средняя начисленная (до уплаты налогов) ЗП в Беларуси снизились до 2703,7 руб. против 2758,6 руб. в октябре.
Что в регионах?
К сожалению, если смотреть в разрезе географии, то зарплата упала во всех областях Беларуси. Причем наиболее заметное падение в процентном выражении произошло в Минской области и Минске. Гомельская и Витебская область тоже близки к ним.
|Регион / Город
|Октябрь (руб.)
|Ноябрь (руб.)
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|г. Минск
|3653,5
|3560,8
|-92,7
|-2,5%
|Минская обл.
|2800,2
|2741,5
|-58,7
|-2,1%
|Гомельская обл.
|2444,9
|2397,3
|-47,6
|-1,9%
|Гродненская обл.
|2468,7
|2441,9
|-26,8
|-1,1%
|Брестская обл.
|2470,2
|2422,8
|-47,4
|-1,9%
|Могилевская обл.
|2315,6
|2285,1
|-30,5
|-1,3%
|Витебская обл.
|2286,1
|2244,5
|-41,6
|-1,8%
Источник: расчеты на основе данных Белстата.
У кого из белорусов средние зарплаты всё-таки выросли?
Если посмотреть на отдельные сферы деятельности, то есть такие, где работники были рады повышению получки. Мы проанализировали данные Белстата и оказалось, что несмотря на общую негативную тенденцию, в социально значимых сферах (здравоохранение и образование) был умеренный рост. Он же случился и в сельском хозяйстве. Впрочем в большинстве коммерческих секторов наблюдался спад.
Зарплаты выросли:
- Здравоохранение и социальные услуги: рост на 37,6 руб. (+1,8%) — с 2141,1 до 2178,7 руб..
- Образование: рост на 21,3 руб. (+1,1%) — с 1867,6 до 1888,9 руб..
- Творчество, спорт, развлечения: рост на 10,6 руб. (+0,5%) — с 2014,7 до 2025,3 руб..
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство: незначительный рост на 9 руб. (+0,4%) — до 2332,3 руб..
У кого упали:
Самое значительное сокращение зарплат в ноябре произошло в финансовом секторе и строительстве. Ещё недавно те показывали серьезный рост:
- Финансовая и страховая деятельность: падение на 264,7 руб. (-6,6%).
- Строительство: снижение на 179,9 руб. (-4,9%).
- Транспорт и логистика: снижение на 115,9 руб. (-4,3%).
- Административные услуги: падение на 113,9 руб. (-5,3%).
- Промышленность: снижение на 94,6 руб. (-3,2%).
- Информация и связь (IT): снижение на 55 руб. (-0,9%).
- Прочие сферы: Гостиницы и общепит (-2,2%), Недвижимость (-1,4%), Научная деятельность (-0,9%), Торговля (-0,4%), Прочие услуги (-3,6%).
Что же, белорусам остаётся ждать традиционных премий и поощрений к Новому году. А это значит, что, скорее всего, в январе статистика Белстата покажет рост средней зарплаты как по всей стране, так и в отдельных регионах и сферах.