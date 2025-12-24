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Средняя зарплата белорусов упала сразу на 54,9 рубля. У кого все же выросла?

Средняя зарплата белорусов упала сразу на 54,9 рубля. У кого все же выросла?
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Белстат опубликовал данные о средней зарплате в Беларуси за ноябрь 2025 года. Оказалось, что она упала на **2,0%** по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно свежим данным Национального статистического комитета (Белстат), в ноябре средняя начисленная (до уплаты налогов) ЗП в Беларуси снизились до 2703,7 руб. против 2758,6 руб. в октябре.

Что в регионах?

К сожалению, если смотреть в разрезе географии, то зарплата упала во всех областях Беларуси. Причем наиболее заметное падение в процентном выражении произошло в Минской области и Минске. Гомельская и Витебская область тоже близки к ним.

Регион / ГородОктябрь (руб.)Ноябрь (руб.)Изменение (руб.)Изменение (%)
г. Минск3653,53560,8-92,7-2,5%
Минская обл.2800,22741,5-58,7-2,1%
Гомельская обл.2444,92397,3-47,6-1,9%
Гродненская обл.2468,72441,9-26,8-1,1%
Брестская обл.2470,22422,8-47,4-1,9%
Могилевская обл.2315,62285,1-30,5-1,3%
Витебская обл.2286,12244,5-41,6-1,8%

Источник: расчеты на основе данных Белстата.

У кого из белорусов средние зарплаты всё-таки выросли?

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Если посмотреть на отдельные сферы деятельности, то есть такие, где работники были рады повышению получки. Мы проанализировали данные Белстата и оказалось, что несмотря на общую негативную тенденцию, в социально значимых сферах (здравоохранение и образование) был умеренный рост. Он же случился и в сельском хозяйстве. Впрочем в большинстве коммерческих секторов наблюдался спад.

Зарплаты выросли:

  • Здравоохранение и социальные услуги: рост на 37,6 руб. (+1,8%) — с 2141,1 до 2178,7 руб..
  • Образование: рост на 21,3 руб. (+1,1%) — с 1867,6 до 1888,9 руб..
  • Творчество, спорт, развлечения: рост на 10,6 руб. (+0,5%) — с 2014,7 до 2025,3 руб..
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство: незначительный рост на 9 руб. (+0,4%) — до 2332,3 руб..

У кого упали:

Самое значительное сокращение зарплат в ноябре произошло в финансовом секторе и строительстве. Ещё недавно те показывали серьезный рост:

  • Финансовая и страховая деятельность: падение на 264,7 руб. (-6,6%).
  • Строительство: снижение на 179,9 руб. (-4,9%).
  • Транспорт и логистика: снижение на 115,9 руб. (-4,3%).
  • Административные услуги: падение на 113,9 руб. (-5,3%).
  • Промышленность: снижение на 94,6 руб. (-3,2%).
  • Информация и связь (IT): снижение на 55 руб. (-0,9%).
  • Прочие сферы: Гостиницы и общепит (-2,2%), Недвижимость (-1,4%), Научная деятельность (-0,9%), Торговля (-0,4%), Прочие услуги (-3,6%).

Что же, белорусам остаётся ждать традиционных премий и поощрений к Новому году. А это значит, что, скорее всего, в январе статистика Белстата покажет рост средней зарплаты как по всей стране, так и в отдельных регионах и сферах.

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