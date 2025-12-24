Средняя зарплата белорусов упала сразу на 54,9 рубля. У кого все же выросла?

Опубликовано: 24.12.2025 11:50 , Обновлено: 24.12.2025

Белстат опубликовал данные о средней зарплате в Беларуси за ноябрь 2025 года. Оказалось, что она упала на **2,0%** по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно свежим данным Национального статистического комитета (Белстат), в ноябре средняя начисленная (до уплаты налогов) ЗП в Беларуси снизились до 2703,7 руб. против 2758,6 руб. в октябре.

Что в регионах?

К сожалению, если смотреть в разрезе географии, то зарплата упала во всех областях Беларуси. Причем наиболее заметное падение в процентном выражении произошло в Минской области и Минске. Гомельская и Витебская область тоже близки к ним.

Регион / Город Октябрь (руб.) Ноябрь (руб.) Изменение (руб.) Изменение (%) г. Минск 3653,5 3560,8 -92,7 -2,5% Минская обл. 2800,2 2741,5 -58,7 -2,1% Гомельская обл. 2444,9 2397,3 -47,6 -1,9% Гродненская обл. 2468,7 2441,9 -26,8 -1,1% Брестская обл. 2470,2 2422,8 -47,4 -1,9% Могилевская обл. 2315,6 2285,1 -30,5 -1,3% Витебская обл. 2286,1 2244,5 -41,6 -1,8%

Источник: расчеты на основе данных Белстата.

У кого из белорусов средние зарплаты всё-таки выросли?

Если посмотреть на отдельные сферы деятельности, то есть такие, где работники были рады повышению получки. Мы проанализировали данные Белстата и оказалось, что несмотря на общую негативную тенденцию, в социально значимых сферах (здравоохранение и образование) был умеренный рост. Он же случился и в сельском хозяйстве. Впрочем в большинстве коммерческих секторов наблюдался спад.

Зарплаты выросли:

Здравоохранение и социальные услуги: рост на 37,6 руб. (+1,8%) — с 2141,1 до 2178,7 руб..

рост на — с 2141,1 до 2178,7 руб.. Образование: рост на 21,3 руб. (+1,1%) — с 1867,6 до 1888,9 руб..

рост на — с 1867,6 до 1888,9 руб.. Творчество, спорт, развлечения: рост на 10,6 руб. (+0,5%) — с 2014,7 до 2025,3 руб..

рост на — с 2014,7 до 2025,3 руб.. Сельское, лесное и рыбное хозяйство: незначительный рост на 9 руб. (+0,4%) — до 2332,3 руб..

У кого упали:

Самое значительное сокращение зарплат в ноябре произошло в финансовом секторе и строительстве. Ещё недавно те показывали серьезный рост:

Финансовая и страховая деятельность: падение на 264,7 руб. (-6,6%) .

падение на . Строительство: снижение на 179,9 руб. (-4,9%) .

снижение на . Транспорт и логистика: снижение на 115,9 руб. (-4,3%) .

снижение на . Административные услуги: падение на 113,9 руб. (-5,3%) .

падение на . Промышленность: снижение на 94,6 руб. (-3,2%) .

снижение на . Информация и связь (IT): снижение на 55 руб. (-0,9%) .

снижение на . Прочие сферы: Гостиницы и общепит (-2,2%), Недвижимость (-1,4%), Научная деятельность (-0,9%), Торговля (-0,4%), Прочие услуги (-3,6%).

Что же, белорусам остаётся ждать традиционных премий и поощрений к Новому году. А это значит, что, скорее всего, в январе статистика Белстата покажет рост средней зарплаты как по всей стране, так и в отдельных регионах и сферах.