Белоруса убило лопнувшее колесо машины

Опубликовано: 12.02.2024 16:35 , Обновлено: 12.02.2024

Несчастный случай произошел в ремонтной мастерской в Барановичах. Работник менял колесо у «MAЗа», неожиданно произошла его разгерметизация. В результате мужчина, 1988 года рождения, получил смертельную травму. Следственно-оперативная группа, с участием специалистов Барановичского межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз, установила причину ЧП.

Оказалось, что в результате разгерметизации заднего левого внутреннего колеса было сорвано заднее левое наружное колесо, которое с ним в спарке, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз. Под давлением колесо вылетело и попало в мужчину.

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«Эксперт пришел к выводу, что разгерметизация колеса произошла в результате отделения неплотно посаженного в канавку обода замочного кольца. С учетом конструктивной особенности спаренной конструкции колес это возможно обнаружить после снятия колес со ступицы автомобиля и дальнейшем проведении работ по монтажу (демонтажу) замочного кольца колеса», – уведомили в Госкомитете.

И сообщили, что назначена автотехническая экспертиза.

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