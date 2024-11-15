Белоруса, приговорённого к 16 годам тюрьмы, выслали из Италии. Какое преступление совершил?

Опубликовано: 15.11.2024 15:15 , Обновлено: 15.11.2024

Сотрудники миграционной полиции Италии выслали обратно в Беларусь 59-летнего уроженца нашей страны, которого до этого приговорили к 16 годам тюрьмы. Согласно закону, гражданам государств, не входящих в ЕС, помимо депортации, запрещено въезжать в страну на протяжении 10 лет.

В Министерстве внутренних дел Италии сообщили, что пожилого белоруса приговорили к 16 годам тюрьмы за преступления, связанные с поджогом, сокрытием трупа и ограблением дома. Правоохранители утверждают, что всё это он совершил в провинции Анкона, убив местную бразильянку.

В итоге обвиняемого признали “социально опасным лицом”, сопроводили в помещение полицейского управления, а затем в воздушную гавань Рима – международный аэропорт “Фьюмичино” для высылки в Беларусь. Судя по всему, весь срок наказания мужчина будет отбывать здесь.

К слову, ранее сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши арестовали гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке поджога здания в Гданьске. По мнению правоохранителей, он принадлежал к диверсионной группе, которая “работала на иностранные государства”. Всё случилось 6 ноября, но об этом стало известно только спустя неделю. В Беларуси данные обвинения пока не прокомментировали.

В Варшаве задержали белоруса, которого обвинили в попытке поджога «объекта» в Гданьске

Также мы рассказывали, что прокуратура Польши обвинила 53-летнего белоруса и 59-летнего поляка, которых задержали в марте 2023 года, в шпионаже. Польские спецслужбы утверждают, что уроженец нашей страны занимался разведкой на территории города Бяла-Подляска, после чего докладывал обо всём белорусским спецслужбам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До 10 лет тюрьмы. Прокуратура Польши обвинила белоруса в шпионаже. Что известно?