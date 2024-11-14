В Варшаве задержали белоруса, которого обвинили в попытке поджога "объекта" в Гданьске

Опубликовано: 14.11.2024 08:34 , Обновлено: 14.11.2024

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) арестовали гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке поджога здания в Гданьске. По мнению правоохранителей, он принадлежал к диверсионной группе, которая "работала на иностранные государства". Всё случилось 6 ноября, но об этом стало известно только спустя неделю. В Беларуси данные обвинения пока не прокомментировали.

В Агентстве внутренней безопасности Польши заявили, что это уже второе задержание в расследовании “деятельности организованной преступной группы”, которая, по мнению ведомства, совершала акты саботажа “по поручению иностранных спецслужб”. Там заявили, что в январе и мае текущего года ABW задержала поляков, украинцев и белорусов, которых обвинили в поджогах объектов на территории Гданьска, Гдыни и Марека. Кроме того, по версии службы безопасности, они готовились поджечь некоторые объекты Вроцлава.

Что грозит белорусу?

Прокуратура предъявила белорусу обвинения за участие в “организованной преступной группе международного характера” и совершении “террористических диверсий или преступлений” по “поручению иностранной спецслужбы”. За это соотечественнику может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу на 3 месяца.

“Наши польские спецслужбы держат руку на пульсе. Доказательства, собранные сотрудниками Агентства внутренней безопасности, были достаточно вескими для того, чтобы прокуратура приняла решение о предъявлении обвинений”, – заявил представитель МВД Яцек Добжиньский.

Ранее Telegraf.news писал, что прокуратура Польши обвинила 53-летнего белоруса и 59-летнего поляка, которых задержали в марте 2023 года, в шпионаже. Польские спецслужбы утверждают, что уроженец нашей страны занимался разведкой на территории города Бяла-Подляска, после чего докладывал обо всём белорусским спецслужбам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Беларуси обвинение напрямую не комментировали.

До 10 лет тюрьмы. Прокуратура Польши обвинила белоруса в шпионаже. Что известно?