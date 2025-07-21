"Аэрофлот" отменил ещё один рейс в Минск. Как вернуть деньги за билеты?

Опубликовано: 21.07.2025 12:18 , Обновлено: 21.07.2025

Российская компания "Аэрофлот" 21 июля отменила ещё один рейс в Минск из-за периодического введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, откуда летают её самолёты. В компании рассказали, как оформить возврат или перебронировать билеты.

Судя по расписанию рейсов на сайте Национального аэропорта Минск, “Аэрофлот” отменил рейс SU1844, который должен был прилететь из московского Шереметьево в 21:55. Соответственно, отменён в расписании минского аэропорта и обратный вылет в Москву - рейс SU1845, который был запланирован на 22:55.

Ещё утром стало известно об отмене ещё двух рейсов этой российской компании:

SU1842, который должен был прибыть в 13:45 (и обратный рейс SU1843, запланированный на 14:45),

SU1836, который должен был прибыть в 17:50 (и обратный рейс SU1847, запланированный на 18:50).

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В пресс-службе “Аэрофлота” причиной отмены и задержки рейсов назвали “периодический ввод временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево 20 и 21 июля”. Пассажирам, чьи рейсы были отменены, объяснили, как вернуть деньги за билеты или переоформить вылет.

В самом Шереметьево кассы возврат и переоформление билетов временно не осуществляют . Вместо этого пассажирам посоветовали обращаться по месту приобретения билетов:

на сайте компании через форму обратной связи,

в контакт-центре,

в офисе продаж или у агента.

При этом в компании подчеркнули, что вернуть деньги через кассы и офисы продаж самого “Аэрофлота” за билеты, приобретенные через агентов, в том числе на сайтах-агрегаторах, невозможно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что очередной виток авиаколлапса в российской столице начался 20 июля. План “Ковёр” из-за атаки дронов на московский регион вводили несколько раз в течение суток. В результате десятки рейсов были отменены, сотни - задержаны. Задержаться пришлось и ряду самолётов белорусской компании «Белавиа».

Аэропорты сообщили об отмене и задержке самолетов из Москвы в Минск и обратно