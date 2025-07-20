Аэропорты сообщили об отмене и задержке самолетов из Москвы в Минск и обратно

Опубликовано: 20.07.2025 10:38 , Обновлено: 20.07.2025

Национальный аэропорт Минск и московский аэропорт "Шереметьево" сообщили об отмене двух рейсов из Москвы в Минск и обратно 20 июля. Еще один рейс перенесли на более позднее время. Узнали, что известно.

По данным табло аэропортов, отменили следующие рейсы из Шереметьево в минский аэропорт:

SU1834 (“Аэрофлот”) - должен был прилететь 20 июля в 03:55;

SU1842 (“Аэрофлот”) — должен был прилететь 20 июля в 13:45.

Соответственно, отменили и вылеты из Минска: SU1835 отправлением в 06:30 и SU1843 отправлением в 14:45.

Кроме того, еще один рейс “Аэрофлота” — SU1845 — значительно отложили. Он должен был вылететь из Минска в Москву в 04:25, но сейчас время вылета перенесено на 15:00.

Остальные рейсы Москва-Минск и Минск-Москва на данный момент выполняются по расписанию.

Что известно?

В аэропортах причину отмены рейсов официально не озвучивали.

Тем временем, по информации российских СМИ, длительные задержки и переносы рейсов в аэропортах “Шереметьево” и “Внуково” 20 июля начались на фоне ночной атаки беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что сбили 16 БПЛА, атаковавших Москву. Также известно, что вечером и ночью 19–20 июля в Шереметьево трижды вводили план «Ковер» (закрывали воздушное пространство над определенной территорией): в 21:37, 22:35 и 00:37.

В Росавиации сообщили, что в период ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолетов. Тем не менее там заявили, что “ситуация управляема”.

В свою очередь в Сети появились видео обстановки в московских аэропортах. СМИ сообщили об “огромных очередях”.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога 20 июля предупредила о нарушении графика движения поезда №301 Адлер-Гомель/Минск из-за аварии на российской территории.

БелЖД предупредила о задержке одного из поездов более чем на 6 часов