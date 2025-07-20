Аэропорты сообщили об отмене и задержке самолетов из Москвы в Минск и обратно
Национальный аэропорт Минск и московский аэропорт "Шереметьево" сообщили об отмене двух рейсов из Москвы в Минск и обратно 20 июля. Еще один рейс перенесли на более позднее время. Узнали, что известно.
По данным табло аэропортов, отменили следующие рейсы из Шереметьево в минский аэропорт:
- SU1834 (“Аэрофлот”) - должен был прилететь 20 июля в 03:55;
- SU1842 (“Аэрофлот”) — должен был прилететь 20 июля в 13:45.
Соответственно, отменили и вылеты из Минска: SU1835 отправлением в 06:30 и SU1843 отправлением в 14:45.
Кроме того, еще один рейс “Аэрофлота” — SU1845 — значительно отложили. Он должен был вылететь из Минска в Москву в 04:25, но сейчас время вылета перенесено на 15:00.
Остальные рейсы Москва-Минск и Минск-Москва на данный момент выполняются по расписанию.
Что известно?
В аэропортах причину отмены рейсов официально не озвучивали.
Тем временем, по информации российских СМИ, длительные задержки и переносы рейсов в аэропортах “Шереметьево” и “Внуково” 20 июля начались на фоне ночной атаки беспилотников.
В Минобороны РФ заявили, что сбили 16 БПЛА, атаковавших Москву. Также известно, что вечером и ночью 19–20 июля в Шереметьево трижды вводили план «Ковер» (закрывали воздушное пространство над определенной территорией): в 21:37, 22:35 и 00:37.
В Росавиации сообщили, что в период ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолетов. Тем не менее там заявили, что “ситуация управляема”.
В свою очередь в Сети появились видео обстановки в московских аэропортах. СМИ сообщили об “огромных очередях”.
Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога 20 июля предупредила о нарушении графика движения поезда №301 Адлер-Гомель/Минск из-за аварии на российской территории.
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