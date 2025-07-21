Из-за атаки дронов и коллапса в московских аэропортах отменили два рейса в Минск. Какие задерживаются?

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Опубликовано: 21.07.2025 07:50 , Обновлено: 21.07.2025

Авиаколлапс, с которым столкнулись московские воздушные гавани 20 июля, повлиял в том числе на международные перелёты и затронул пассажиров, летящих в белорусскую столицу. Посмотрели, какая ситуация складывается после очередной ночной атаки дронов на российскую столицу, и знали, какие рейсы в Беларусь пришлось отменить.

По данным российского Минобороны, в период с 20:00 до 23:20 дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Московской областью 7 беспилотников, три из них, по данным ведомства, летели непосредственно на российскую столицу.

Из-за этого московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский, в который раз последние сутки, ввели план “Ковёр”, приостановив прилёт и вылет самолётов российских и зарубежных авиакомпаний. Возобновили приём и выпуск воздушных судов без ограничений лишь после полуночи.

В пресс-службе Шереметьево пассажиров предупредили о возможном увеличении времени обслуживания, а также о сдвигах в расписании полетов, посоветовав уточнять статус конкретных рейсов в колл-центрах самих авиаперевозчиков.

Судя по расписанию рейсов на сайте Национального аэропорта Минск, с этими сложностями столкнулись и пассажиры, летевшие в Минск. Пассажиры российских авиакомпаний “Аэрофлот” и “Победа”, которые должны были прилететь в Минск из Пулково, Внуково и Шереметьево ещё накануне вечером, прилетели лишь глубокой ночью в понедельник, 21 июля, с 3-4-часовыми опозданиями.

Рейс “Аэрофлота” SU1834, который должен быть прибыть в Минск в 1:45 задерживается и того дольше - ориентировочное время прибытия самолёта из Шереметьево - 15:55. Два рейса в Минск компания и вовсе решила отменить:

SU1842, который должен был прибыть в 13:45,

SU1836, который должен был прибыть в 17:50.

В пресс-службе этой воздушной гавани после введения последних ограничений заявили, что “ситуация в терминалах спокойная”.

“С пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний; массовых скоплений пассажиров в терминалах нет”, - отчитались в пресс-службе аэропорта.

Однако российские Telegram-каналы, распространив фото и видео подписчиков, указывают на то, что терминалы столичных воздушных гаваней переполнены людьми, а саму ситуацию называют авиаколлапсом. По данным онлайн-табло, 20 июля было задержано не менее 75 вылетов, отменены — более сотни.

В результате к ночи более сотни пассажиров оставались в чистой зоне у выходов на посадку - сидячих мест в зоне ожидания не хватало. Многие высказывали недовольство длительными задержками (кому-то ждать вылета приходилось больше 12 часов) и неопределённостью ситуации - сотрудники авиакомпаний во время введения плана “Ковёр” по понятным причинам не могли дать точную информацию, когда будет возобновлено воздушное сообщение и на сколько часов придётся отложить запланированный вылет.

Российской железной дороге пришлось пустить дополнительный «Сапсан» из Петербурга в Москву из-за отмены части авиарейсов, а также добавить дополнительные вагоны ночным поездам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне из-за авиаколлапса в российской столице также пришлось задержать ряд рейсов белорусской компании “Белавиа”.

Аэропорты сообщили об отмене и задержке самолетов из Москвы в Минск и обратно