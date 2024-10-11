«А вот и вы» - В МВД Беларуси показали, как по телефону вывели заблудившуюся в лесу женщину

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Опубликовано: 11.10.2024 16:01 , Обновлено: 11.10.2024

В официальном TikTok аккаунте белорусского Министерства внутренних дел появилось видео, на котором правоохранители наглядно показали, почему так важно брать с собой телефон с полностью заряженной батареей, отправляясь в лес. Если вы вдруг заблудитесь, помочь выбраться из чащи вам может помочь всего один звонок, главное, как заявили в МВД, "чтобы на том конце провода оказался тот, кто нужен".

Ролик о том, как сотрудники милиции помогли выбраться из леса заблудившейся женщине буквально по телефону, меньше чем за сутки набрал больше 1,3 млн просмотров и тысячи комментариев.

Как пояснили в МВД, инцидент произошёл 5 октября в Щучинском районе. Там 50-летняя местная жительница отправилась в лес за грибами, заблудилась, но не растерялась. Она позвонила по мобильному в оперативно-дежурную службу РОВД, объяснила, где именно зашла в лес, дала милиционерам примерные ориентиры, строго выполняя указания милиции.

То место, откуда женщина зашла в лес правоохранители быстро нашли по электровелосипеду, на котором та приехала за грибами. Чтобы помочь женщине сориентироваться, милиционеры включили сирены служебной машины - на них женщина и вышла из леса спустя какое-то время.

“А вот и Вы, по ходу… Да, я Вас вижу!” - приветствовал лично потерявшуюся женщину милиционер, после чего поинтересовался, нуждается ли та в помощи медиков.

От медицинской помощи женщина отказалась, поблагодарив милиционеров за помощь.

“Домой поеду - и никаких грибов больше”, - смеясь пообещала “потеряшка”.

В комментариях зрители помимо слов благодарности в адрес милиционеров выразили и недоумение по поводу того, что женщина, имея телефон, не смогла самостоятельно воспользоваться навигатором или сервисом Google Maps. Следует учесть, однако, что далеко не везде в белорусских лесах стабильно работает интернет.

Впрочем, научиться определять свою геолокацию и делиться ею через мессенджеры в МВД уже не раз просили белорусов, которые любят побродить по лесу. Это одна из пяти базовых рекомендаций для заядлых грибников:

брать с собой телефон с полностью заряженной батареей;

научиться, делиться геолокацией через мессенджеры;

перед походом в лес сообщить кому-то, куда вы направляетесь;

надевать яркую верхнюю одежду и непромокаемую обувь;

брать с собой необходимые лекарства, запас воды и еды, фонарик, спички, нож, средства от насекомых.

В МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах. Какой?

Ранее Telegraf.news рассказал, что в милиции ранее давали советы не только самим “потеряшкам”, но и их родственникам, которые нередко своими действиями лишь усложняют работу оперативных служб и “поисковиков”-добровольцев. Последних призвали, в частности, не тратить время на самостоятельные поиски, а обращаться к специалистам, не выжидая при этом какое-то определённое количество часов после “пропажи” человека.

В МВД призвали белорусов не искать потерявшихся в лесу родственников. А что делать?