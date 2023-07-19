14 штрафов за езду без прав. ГАИ опубликовала видео погони в Могилеве за пьяным водителем

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Опубликовано: 19.07.2023 16:24 , Обновлено: 19.07.2023

Сотрудники ГАИ преследовали в Могилеве водителя, который сел за руль пьяным. Как позже выяснилось, ранее его уже 14 раз привлекали к ответственности за вождение без водительских прав.

В Госавтоинспекции рассказали, что 31-летний местный житель пил спиртное, потом решил поехать на своем автомобиле в другой город. Инспектора попытались его остановить, но водитель попытался скрыться. Началась погоня, которая закончилась на пустыре за гаражами.

Водителя задержали. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе.1,3 промилле алкоголя.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, за какие нарушения ПДД белорусские водители не могут отделаться штрафом:

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