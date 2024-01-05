"Жмут со всех сторон" - Лукашенко объяснил, почему "цепляется за советское время" и почему белорусам "легче не будет"

Опубликовано: 05.01.2024 12:48 , Обновлено: 05.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 января провёл первое рабочее совещание 2024 года. Оно было посвящено основным направлениям работы по совершенствованию качества. Во время встречи с чиновниками Лукашенко предупредил их "о недопустимости формализма и разгильдяйства", а также объяснил, почему сам "цепляется за советское время" и почему белорусам в этом году "легче не будет".

Лукашенко в очередной раз заявил, что 2024 год “будет особым” и “неимоверно напряженным” для Беларуси, в частности, из-за предстоящей предвыборной кампании. По его мнению, ” к президентским выборам в Беларуси готовятся все - и на Востоке, и на Западе”, поэтому “мы должны превзойти себя”.

“При всем том положительном, что у нас есть и что не отнимешь у нас, разгильдяйства и формализма быть не должно. И не будет, это я вам обещаю”, - заявил Лукашенко, потребовав от чиновников “настраиваться с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу”.

Обращаясь к основной теме совещания - Году качеству, которым объявили 2024 год - Лукашенко отметил, что в стремлении вывести качество жизни страны на более высокий уровень белорусам нужно отталкиваться, в первую очередь, от традиций, перенятых из советской эпохи.

“Этот исторический период дал старт нашему национальному развитию. Теперь вы понимаете, почему (как меня критиковали) я “цепляюсь” за то советское время: если бы не было того советского времени, не было бы самых современных и новых образцов”, - пояснил свою позицию Лукашенко.

По его словам, “загубить все - проще”, но “умные люди сохраняют и развивают все то, что накоплено прежними поколениями”. Благодаря этому, как считает Лукашенко, Беларусь “сегодня создает самые современные образцы техники”.

“Качества не хватает”

“Но говорю откровенно: качества еще не хватает. В спину дышат наши конкуренты. И все, что мы производим в Беларуси, производится в десятках стран мира”, - признал он.

В 2024 году, по словам Лукашенко, “проходных, для галочки мероприятий не будет”, поскольку белорусам предстоит “подниматься на ступень выше, а может быть, и на две”.

“Во-первых, нас жмут со всех сторон, легче не будет, это объективно. А во-вторых, нельзя остановиться. Если остановимся, начнется загнивание, как в истории нашего государства часто бывало”, - процитировала президента его Администрация.

Напомним, объявить Годом качества 2024 год Александр Лукашенко предложил ещё в сентябре, в ходе рабочей поездки в Могилевскую область. Тогда он подробно рассказал о том, как, по его мнению, будет выглядеть “деревня будущего”.

«Готовьтесь» — Лукашенко рассказал, что будет в 2024-м, который объявил «Годом качества»

А в конце ноября он поручил Совету министров совместно со своей Администрацией внести предложения по учреждению собственного государственного знака качества, его изображения и порядка присвоения.

Лукашенко поручил Совмину учредить белорусский знак качества