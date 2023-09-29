"Готовьтесь" — Лукашенко рассказал, что будет в 2024-м, который объявил "Годом качества"

Опубликовано: 29.09.2023 12:07 , Обновлено: 29.09.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 29 сентября, предложил объявить следующий год "Годом качества" и рассказал о том, как, по его мнению, будет выглядеть "деревня будущего".

В ходе рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко проинспектировал, как ведется ремонт дорог в перспективных сельских населенных пунктах, обсудил с представителями местной администрации вопросы развития животноводства в регионе. На повестке, озвученной в телеграм-канале “Пул Первого”, были также экономические показатели региона и его проблемные вопросы.

Обсуждая вопрос ремонта дорог в агрогородках с представителями местной администрации в ходе выездной инспекции, Лукашенко заявил, что “у нас еще есть проблемы с качеством”.

“Поэтому качество и еще раз качество. Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества”, - процитировало его госагентство БелТА. Лукашенко пообещал, что местные власти “будут отвечать” за качество.

“Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого”, - пояснил он, подчеркнув, что “качество - это важнейший вопрос”.

В Администрация президента также рассказали, какой, по мнению Лукашенко, будет выглядеть деревня будущего. По его словам, в будущем 80-85% сельского населения будет жить в агрогородках, остальные - в крупных деревнях.

“Мы пишем там разного рода кандидатские, докторские, диссертации - стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будем что-то писать, разрабатывать”, - призвал Лукашенко региональные власти. По его словам, в Беларуси для этого достаточно специалистов, “которые хорошо знают, как было, как есть и как будет”. В качестве примера он привел практику времен СССР.

“Когда-то в советские времена была хорошая практика - адреса передового опыта. Приходит молодежь, она хотела бы видеть, где лучше”, - пояснил Лукашенко.

[info_b]Напомним, 2023 год в Беларуси указом президента объявлен Годом мира и созидания - в целях “консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства”.[/info_b]

Лукашенко приказал Кочановой отремонтировать ямы на дорогах

Как ранее сообщал Телеграф, ещё в начале года Александр Лукашенко заявил, что белорусы активно жалуются на плохие дороги в стране и поручил решить этот вопрос главе Совета Республики Кочановой и министру внутренних дел Кубракову.

“Будет плохо, если я начну разбираться”, — заявил тогда он.